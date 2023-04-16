Как рассказывают российские СМИ, Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетили Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, передает 24 Канал. Демонстративный момент, когда видно, как в церковь заходят попы и огромное количество охраны. Очередная возможность увидеть, что кровавый диктатор никого ничего не боится.

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Путину не место у челяди

На роликах, выложивших в сеть пропагандистские СМИ, ясно видно, что Путин продолжает дистанцироваться от людей. Причем речь не только об обычных прихожанах, которые были на службе. Даже Собянин стоит на солидном расстоянии от кровавого диктатора. Паранойя и страх, что бункерного деда ликвидируют, не покидает его ни на мгновение.

Путина сопровождала огромное количество телохранителей: смотрите видео

Путин на службе стоит на приличном расстоянии от людей: смотрите видео

Во время службы Путин и патриарх Кирилл обменялись подарками. Кровавый диктатор и глава российской церкви вручили друг другу пасхальные яйца.



Путину вручили пасхальное яйцо / Фото росСМИ

Понятное дело, что не обошлось без официального поздравления. В нем бункерный дед упомянул об "истинно подвижнической деятельности" русской православной церкви. Мол, она и другие конфессии, берегут "наше (русское – 24 Канал) самое богатое историческое, культурное наследие".

И что сейчас, "в условиях серьезных вызовов", церковь активно участвует в благотворительности и помогает людям. Видимо, он имел в виду те случаи, когда российские попы освящают танки и призывают солдат своей страны идти убивать мирное население Украины?

Путин на Пасхальной службе в Москве / Фото росСМИ

Путин цинично прикрывается религией, а его военные продолжают убивать мирное население Украины. К сожалению, тревожной была Пасхальная ночь для наших земляков. Не обошлось без жертв.

Россияне и Пасхальный террор