Так, у цю ж ніч вороги зруйнували церкву на Запоріжжі. У Донецьку, на жаль, загинула жінка, яка у момент атаки їхала в автомобілі. Ймовірно, вона була вагітна.
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Що відомо про атаку росіян на Донецьк
З телеграм-каналів відомо, що Росія обстріляла центр Донецька. Внаслідок атаки постраждали:
- Критий ринок;
- район "Донбас Арени";
- територія біля школи №22;
- Дитячий садок на бульварі Шкільному.
Станом на 4:43 16 квітня місцеві телеграм-канали писали про одну загиблу людину на автостанції біля Критого ринку та четверо поранених. З них одна особа – одна людина зазнала поранень у церкві.
24 Каналу з власних джерел відомо, що окупанти стріляли з тимчасово окупованого селища Піски. Пошкодили Критий ринок та били по церкві.
Окрім того, по центру Донецька стріляли з мінометів. Цю зброю росіяни могли розмістити в районі "Донбас Арени". Адже місцеві мешканці чули виходи та приходи.
Як місцеві коментують обстріли / Скриншот з телеграм-каналів
Наслідки обстрілу дитсадка на Шкільному бульварі: дивіться відео
Росіяни атакували Критий ринок: дивіться відео
Вороги обстріляли Донецьк та традиційно звинуватили Україну: дивіться відео Андрія Цаплієнка
Журналіст Андрій Цаплієнко написав, що росіяни з реактивної системи залпового вогню вдарили по району храму, де тривала пасхальна служба.
Загинула жінка, багато поранених лицемірним ра***тським істотам начхати навіть на своїх прихильників в Донецьку, які стали жертвами цієї людожерської інформаційно-військової операції,
– зазначив журналіст.
Він також додав, що вороги цинічно та традиційно в пасхальну ніч вдарили в центр Донецька, щоб звинуватити Україну.
Проте місцеві мешканці все чують та навіть в коментарях пишуть, що виходи були з центру міста. Тобто навіть люди, яких окупанти намагались переконати своєю цинічною пропагандою та брехнею, не вірять їм та розуміють, що це Росія атакує тимчасово окупований Донецьк.