Так, у цю ж ніч вороги зруйнували церкву на Запоріжжі. У Донецьку, на жаль, загинула жінка, яка у момент атаки їхала в автомобілі. Ймовірно, вона була вагітна.

Дивіться також Під загрозою ударів – Чернігів, Суми та Запоріжжя: все, що відомо про керовані авіабомби Росії

Що відомо про атаку росіян на Донецьк

З телеграм-каналів відомо, що Росія обстріляла центр Донецька. Внаслідок атаки постраждали:

Критий ринок;

район "Донбас Арени";

територія біля школи №22;

Дитячий садок на бульварі Шкільному.

Станом на 4:43 16 квітня місцеві телеграм-канали писали про одну загиблу людину на автостанції біля Критого ринку та четверо поранених. З них одна особа – одна людина зазнала поранень у церкві.

24 Каналу з власних джерел відомо, що окупанти стріляли з тимчасово окупованого селища Піски. Пошкодили Критий ринок та били по церкві.

Окрім того, по центру Донецька стріляли з мінометів. Цю зброю росіяни могли розмістити в районі "Донбас Арени". Адже місцеві мешканці чули виходи та приходи.



Як місцеві коментують обстріли / Скриншот з телеграм-каналів

Наслідки обстрілу дитсадка на Шкільному бульварі: дивіться відео

Росіяни атакували Критий ринок: дивіться відео

Вороги обстріляли Донецьк та традиційно звинуватили Україну: дивіться відео Андрія Цаплієнка

Журналіст Андрій Цаплієнко написав, що росіяни з реактивної системи залпового вогню вдарили по району храму, де тривала пасхальна служба.

Загинула жінка, багато поранених лицемірним ра***тським істотам начхати навіть на своїх прихильників в Донецьку, які стали жертвами цієї людожерської інформаційно-військової операції,

– зазначив журналіст.

Він також додав, що вороги цинічно та традиційно в пасхальну ніч вдарили в центр Донецька, щоб звинуватити Україну.

Проте місцеві мешканці все чують та навіть в коментарях пишуть, що виходи були з центру міста. Тобто навіть люди, яких окупанти намагались переконати своєю цинічною пропагандою та брехнею, не вірять їм та розуміють, що це Росія атакує тимчасово окупований Донецьк.