Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. Ранее сообщалось, что о секретной миссии по Украине Папа Римский обьявил после скандальных заявлений о Кирилле.

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Миссия Папы – прекращение кровопролития

Вигиринский отметил, что миссия Папы, учитывая его духовный сан, может состоять в прекращении кровопролития. По крайней мере, в такую обертку Папа должен паковать свою миротворческую миссию. Что у него там на самом деле – известно только Всевышнему.

Мне кажется, что Папа пытается примерить на себя роль субъекта, который находится за пределами восприятия понятия "суверенитета" в его юридическом или государственном понимании. "Суверенитет" находится на уровне ниже, чем стремление сохранить человеческие жизни,

– заметил политолог.

Это даже соответствует ООН, которая называет человека и человеческую жизнь высшей ценностью. Однако здесь возникает дилемма, как быть с национальной безопасностью. К примеру, некоторые права человека можно реализовать только в определенных странах. Где-то в условной стране Африки, где только что произошел очередной переворот, не все права человека соблюдаются.

Вигиринский предположил, какой может быть секретная миссия Папы: смотрите видео

Гуманная концепция не свойственна миру

Вот такая гуманная концепция свойственна духовенству, но не свойственна миру. В частности, перед подготовкой Нормандского формата, где находились Макрон, Меркель, Зеленский и Путин, состоялся обмен пленными. Такие вещи умиляют, и объективизма уже нет.

"Я думаю, что по аналогичной схеме будет пытаться работать Папа. Не то чтобы мы от этого особенно страдали. Мы наоборот будем благосклонны, если нам удастся вернуть наших военнопленных или достичь конспирологических теорий, что готовится обмен всех на всех, что звучало и от наших официальных лиц", – подчеркнул Вигиринский.

Папа действительно никак не может повлиять ни на Украину, ни на Россию. Он даже не является покровителем духовенства в этих государствах. Он может взять на себя только символическую роль переговоров. Это единственное влияние, которое у него собственно остается.

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