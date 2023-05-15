Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Він припустив, на які питання міг би, за бажання, вплинути Папа Римський Франциск.
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Фесенко наголосив, що зустріч Володимира Зеленського та Папи Римського була спрямована на те, аби розставити пріоритети та пояснити хто агресор, а хто жертва в цій війні.
Треба донести до понтифіка українську позицію. Це не тільки позиція Президента України, але це і позиція українського народу, суспільства щодо закінчення війни,
– додав спікер.
Україні не потрібні посередники
Політолог переконаний, що важливо було нагадати Папі Римському, що багато парафіян в Україні чекають його візиту. Цей приїзд став би найбільш потужним мирним жестом папи Римського.
До того ж важливо було б нагадати Папі, як ставляться до католицизму в Росії. Адже там розглядають Ватикан як історично ворожу силу. Мовиться не лише про зневагу, а й про агресивне ставлення.
Дуже правильно під час візиту було підкреслено, що для нас потрібні не посередники, а потрібен справедливий мир. І от позиція України, яким має бути справедливий мир, нагадування про формулу миру президента Зеленського – це відбулося під час зустрічі,
– зауважив аналітик.
Фесенко проаналізував зустріч Зеленського та Папи Римського: дивитися відео
Роль в гуманітарних питаннях
На зустрічі зокрема обговорювалися й гуманітарні питання, підкреслив політолог. Ватикан може зіграти важливу роль в цьому. Зокрема мовиться про повернення до України дітей, яких викрали окупанти.
В Україні є багато людей, що належать до католицької та греко-католицької конфесії, і тому такий активний контакт між Україною та Ватиканом має бути. Але, попри це, в нас є своя позиція в цій війні, про яку Папі Римському нагадали,
– резюмував Фесенко.
Що відомо про зустріч Зеленського і папи Римського
- Володимир Зеленський розповів главі Ватикану про єдино можливе бачення завершення війни та позицію України. Однак наша держава, за його словами, вітає пропозиції третіх сторін щодо сприяння завершення війни.
- Відео із зустрічі можна подивитися тут.
- Зауважимо, що у Ватикані заявили про миротворчу місію Папи Римського, що має на меті завершити війну між Росією та Україною. Однак Київ та Москва заперечили інформацію про цю ініціативу. Також Папа не проти зустрітися з російським патріархом Кірілом та готовий поговорити з Владіміром Путіним.