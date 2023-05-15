Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Він припустив, на які питання міг би, за бажання, вплинути Папа Римський Франциск.

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Фесенко наголосив, що зустріч Володимира Зеленського та Папи Римського була спрямована на те, аби розставити пріоритети та пояснити хто агресор, а хто жертва в цій війні.

Треба донести до понтифіка українську позицію. Це не тільки позиція Президента України, але це і позиція українського народу, суспільства щодо закінчення війни,

– додав спікер.

Україні не потрібні посередники

Політолог переконаний, що важливо було нагадати Папі Римському, що багато парафіян в Україні чекають його візиту. Цей приїзд став би найбільш потужним мирним жестом папи Римського.

До того ж важливо було б нагадати Папі, як ставляться до католицизму в Росії. Адже там розглядають Ватикан як історично ворожу силу. Мовиться не лише про зневагу, а й про агресивне ставлення.

Дуже правильно під час візиту було підкреслено, що для нас потрібні не посередники, а потрібен справедливий мир. І от позиція України, яким має бути справедливий мир, нагадування про формулу миру президента Зеленського – це відбулося під час зустрічі,

– зауважив аналітик.

Фесенко проаналізував зустріч Зеленського та Папи Римського: дивитися відео

Роль в гуманітарних питаннях

На зустрічі зокрема обговорювалися й гуманітарні питання, підкреслив політолог. Ватикан може зіграти важливу роль в цьому. Зокрема мовиться про повернення до України дітей, яких викрали окупанти.

В Україні є багато людей, що належать до католицької та греко-католицької конфесії, і тому такий активний контакт між Україною та Ватиканом має бути. Але, попри це, в нас є своя позиція в цій війні, про яку Папі Римському нагадали,

– резюмував Фесенко.

Що відомо про зустріч Зеленського і папи Римського