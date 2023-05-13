Глава государства отметил, что сегодня он находится в Риме, сообщает 24 канал. По его словам, как всегда с такими визитами, есть результат – сегодня Украина стала крепче.

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Зеленский рассказал о визите в Италию

Глава государства рассказал, что сегодня встретился с президентом Италии и председателем Совета министров.

Услышал, что Италия продолжит поддержку Украины – насколько нужно, чтобы нам выстоять и защитить своих людей, свою территорию. Согласовываем с Джорджей, госпожой премьер-министром, наши новые совместные оборонные шаги,

– заметил президент.

По его словам, есть хорошие вещи, которые Украина и Италия сделают для защиты неба и обороны на земле.

"Договорились об оружии и ПВО. Как Джорджа правильно сказала, когда мы в Украине защищаем свободу и нашу жизнь от российских бомб и ракет, от террора, мы отдаляем войну от остальной Европы", – заявил Зеленский.

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Россияне убили еще одного ребенка

Президент рассказал, что сегодня российские убийцы забрали жизнь еще одного украинского ребенка – девушки, которой не было и 16 лет.

Ее звали Надежда… Погиб также мужчина, 64 года ему было. Просто обычные люди из обычного города Константиновка на Донбассе… Мои соболезнования их родным и близким! Это был русский удар реактивной артиллерии. Просто по улицам – по домам, магазинам, по аптеке и складу,

– заметил Зеленский.

По его словам, именно так воюет Россия – артиллерией против обычных улиц, против любых людей – детей или взрослых, мужчин или женщин.

"И это можно остановить только сильным оружием, которым наши воины могут выгнать зло агрессии. Выгнать, чтобы Кремль не смог распространить агрессию и на другие народы Европы", – отметил украинский лидер.

Он добавил, что сегодня имел честь лично поблагодарить Рим, всю Италию, Джорджу Мэлони и каждого в итальянском политическом классе, кто честно отвечает на существующую угрозу всему европейскому образу жизни.

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Зеленский встретился с Папой Римским

Также президент встретился с Папой Римским Франциском. По его словам, это был разговор, который может повлиять на историю и помочь остановить зло агрессии.

Я рассказал о преступлениях, которые совершили российские оккупанты против наших людей, о депортации украинских детей. Неизвестно даже точное количество, скольких детей Россия украла из Украины и прячет от родных, от Украины где-то там на чужбине. Попросил Его Святейшество помочь вернуть наших детей домой, в Украину,

– заметил украинский лидер.

Глава государства рассказал понтифику и о других пунктах украинской формулы мира, кроме возвращения всех депортированных и пленных.

"И верю, что воля и искренность Его Святейшества могут приблизить реализацию нашей формулы мира, могут приблизить справедливый, честный мир", – отметил глава государства.

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Италия поддерживает украинскую формулу мира

Вечером из Рима Зеленский побеседовал с президентом Южно-Африканской Республики. В частности, во время разговора коснулись формулы мира, справедливости и того, что мир должен быть объединен правилами международного права.

Каждый, кто будет помогать агрессору оружием, будет соучастником со всеми вытекающими отсюда последствиями. Призвал господина Президента присоединиться вместе с другими странами мира, всех континентов, Африки к совместной работе по реализации нашей формулы мира,

– подчеркнул глава государства.

По его словам, Италия сегодня полностью четко поддержала все пункты украинской формулы мира.

"Я благодарю вас за это. Есть сегодня и Совместная декларация с Италией. Все важные вещи: Евросоюз – Италия поддержала начало переговоров в 23-м году, правильные и своевременные сигналы по НАТО", – отметил президент.

Он добавил, что особенно благодарен всем людям, которые были на улицах Рима с украинскими флагами и встречали украинскую делегацию с открытым сердцем и искренней доброй эмоцией.

"Италия всегда должна быть на стороне добра, чтобы добро оставалось в Европе! Viva Italia! Слава нашим воинам! Спасибо нашим Воздушным силам и всем бойцам ПВО других видов и родов войск! Слава Украине!" – подытожил Зеленский.