Кроме этого, он завершил на украинском свое выступление по случаю вручения Международной премии имени Карла Великого Президенту Украины. Мероприятие произошло в городе Аахен.
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Шольц заговорил по-украински
Канцлер Германии отметил, что визит Зеленского в Берлин является мощным сигналом.
Уже 444 дня идет жестокая захватническая война России против Твоей страны. Мы предоставляем вам гуманитарную, политическую, финансовую поддержку и поддержку вооружением, пока это необходимо. Мы не ослабляем нашу поддержку,
– подчеркнул Шольц.
Он добавил, что Германия предоставляет Украине новый пакет военной помощи общей стоимостью 2,7 миллиарда евро, в том числе боевые танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T.
Кроме этого, немецкий канцлер завершил на украинском свою речь по случаю вручения Зеленскому Международной премии имени Карла Великого. Событие транслировали в эфире национального телемарафона.
"Украина здесь, Украина – это Европа. Слава Украине!" – заявил Шольц.
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Что известно о визите Зеленского в Берлин
- О визите президента Владимира Зеленского в Берлин стало известно из твиттера главы государства. Однако никаких деталей по поводу поездки украинский лидер не предоставил. Отметим, что это его первая поездка в Германию с начала полномасштабного вторжения в Украину.
- В ходе визита организовали беспрецедентные меры безопасности. Видео со встречи можно увидеть по ссылке.
- Во время брифинга в Берлине Зеленский заявил, что в 2023 году партнеры и Украины могут сделать шаги, направленные на необратимое поражение России. Также он поблагодарил за самый большой пакет военной помощи.