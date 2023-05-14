Кроме этого, он завершил на украинском свое выступление по случаю вручения Международной премии имени Карла Великого Президенту Украины. Мероприятие произошло в городе Аахен.

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Шольц заговорил по-украински

Канцлер Германии отметил, что визит Зеленского в Берлин является мощным сигналом.

Уже 444 дня идет жестокая захватническая война России против Твоей страны. Мы предоставляем вам гуманитарную, политическую, финансовую поддержку и поддержку вооружением, пока это необходимо. Мы не ослабляем нашу поддержку,

– подчеркнул Шольц.

Он добавил, что Германия предоставляет Украине новый пакет военной помощи общей стоимостью 2,7 миллиарда евро, в том числе боевые танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T.

Кроме этого, немецкий канцлер завершил на украинском свою речь по случаю вручения Зеленскому Международной премии имени Карла Великого. Событие транслировали в эфире национального телемарафона.

"Украина здесь, Украина – это Европа. Слава Украине!" – заявил Шольц.

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Что известно о визите Зеленского в Берлин