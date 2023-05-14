В соцсетях президент написал, что находится с официальным визитом в Берлине. Еще 13 мая Зеленский был в Италии.

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Берлин. Оружие. Мощный пакет. ПВО. Реконструкция. ЕС. НАТО. Безопасность,

– лаконично отметил Зеленский.

Никаких других уточнений украинский лидер не предоставил. Однако можно предположить, что в скором времени мы услышим больше хороших новостей.

Андрей Ермак уже отреагировал на новость. Глава Офиса Президента сделал это в привычной для него манере – с помощью эмоджи. Ермак оставил реакции, которые могут указывать на понимание между главами Украины и Германии, а также просто адские последствия этого для врага.

Визит Зеленского в Италию: главное

Глава государства 13 мая встретился с президентом Италии и председателем Совета министров. Италия выразила поддержку Украине и пообещала помочь противостоять российской агрессии. По словам Зеленского, есть хорошие вещи, которые Украина и Италия сделают вместе для защиты неба и защиты на земле.

Во время переговоров удалось договориться об оружии и ПВО, которое поможет защитить украинцев от российских ракет.

Добавим, что российские оккупанты поздно вечером снова пытались обстрелять Украину. Захватчики решили поднять в небо авиацию как раз, когда начался главный песенный конкурс Европы в Ливерпуле.

К сожалению, в результате попадания в Тернополе два человека травмированы. Они получили осколочные ранения и их с ожогами госпитализировали. Есть попадания в складские помещения, принадлежащие коммерческим предприятиям и религиозной организации.