Утром стало известно, что Париж передаст Киеву ракеты дальнего радиуса действия для поддержания контрнаступления Сил обороны. Скорее всего, речь идет о SCALP – французском аналоге британских Storm Shadow. 24 Канал собрал все, что известно о предоставлении помощи от стран накануне саммита в Вильнюсе.

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Германия передает Patriot

Теперь стало известно, что Германия планирует передать Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 700 миллионов евро.

О предоставлении этого пакета должны объявить после обеда во время саммита НАТО в Вильнюсе. Этой помощью Берлин демонстрирует, что Германия остается среди стран, которые оказывают Украине наибольшую поддержку. Spiegel.

В новый пакет входят:

25 танков "Leopard" 1A5;

40 БМП "Marder" 1A3;

2 ЗРК "Patriot";

5 БРЕМ Bergepanzer 2;

20 тысяч артснарядов 155-мм;

5 тысяч дымовых снарядов.

Заметьте ! Из всего пакета пусковые установки к Patriot и ракеты к ним наверняка наиболее стратегически значимы для Украины. Для Бундесвера это наверняка непростой подарок, поскольку собственные запасы Германии тоже незначительны.

Помощь от Норвегии

Кроме того, Норвегия увеличивает размер фонда военной помощи Украине с 240 миллионов долларов до 930 миллионов долларов.

Reuters цитирует премьер-министра Норвегии Гарри Стере, что "Украина сейчас остро нуждается в дополнительной военной поддержке и средствах".

Увеличение поддержки состоится в рамках программы Нансена, рассчитанной на 75 миллиардов крон на 5 лет. Ранее Норвегия обязалась предоставить 15 млрд крон на гражданскую и военную поддержку в 2023 году в рамках программы.