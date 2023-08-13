Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що передача Німеччиною далекобійних ракет Taurus Україні ніяк не призведе до ескалації. Навпаки, це дозволить швидше закінчити війну.

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Кулеба прокоментував побоювання Німеччини щодо ракет Taurus

Кулеба зазначив, що інші партнери України вже поставили ракети з подібною дальністю і це не призвело до ескалації. Крім цього, жодне попереднє рішення Німеччини постачати Україні новий тип зброї не призвело до ескалації, а навпаки, допомогло врятувати багато українських життів.

Міністр додав, що побоювання про те, що Україна може застосувати ракети Taurus проти цілей на території Росії, є "необґрунтованими".

Ми використовуватимемо ракети тільки в межах наших кордонів, щоб звільнити те, що по праву належить нам відповідно до Статуту ООН та міжнародного права,

– наголосив Кулеба.

Зазначимо, що раніше до Олафа Шольца звернулися депутати Бундестагу. Вони закликали його не зволікати та надати Україні ракети Taurus. Німецькі депутати теж наголошують, що відповідне озброєння допоможе Україні зупинити ескалацію з боку Росії.

Крім цього, у Бундестазі засудили позицію канцлера щодо того, що після надання цього типу озброєння війна буцімто зазнає ескалації.

Після цього у мережі почала ширитися інформація про те, що Німеччина таки може передати Україні Taurus, проте Олаф Шольц це заперечив.