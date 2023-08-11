За його словами, у питанні передачі нашій державі далекобійних ракет Taurus нових рішень наразі немає. Відповідну заяву він зробив під час дебатів на німецькому телеканалі.

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У Німеччині інші пріоритети

Немає ніякого нового стану справ, щоб повідомити про це питання (надання Taurus Україні – 24 Канал). Ми, як і раніше, зосереджені на постачанні зброї для протиповітряної оборони, важкої артилерії, а також танків,

– наголосив Шольц.

Німецький канцлер додав, що Берлін продовжить співпрацювати з партнерами. Спільно вони займатимуться забезпеченням України військовою допомогою.

У Бундестазі тиснуть на Шольца

Перед цим ми розповідали про те, що до Олафа Шольца звернулися депутати Бундестагу. Вони закликали главу уряду не зволікати та надати Україні ракети Taurus.

За словами депутатів, відповідне озброєння допоможе Україні зупинити ескалацію з боку Росії. Також у Бундестазі засудили позицію канцлера щодо того, що після надання цього типу озброєння війна буцімто зазнає ескалації.

Звернімо увагу, що 9 серпня Німеччина оголосила про черговий пакет військової допомоги для України. До нього увійшло різного виду озброєння. Найважливіші позиції – ЗРК Patriot.

Що увійшло до пакета допомоги