Кремль намагається скористатися затягуванням передачі зброї України, створюючи картинку загрози на кордоні з НАТО. Детальніше про те, яка ситуація з передачею ракет Taurus та літаків F-16 розповідає журналіст 24 Каналу Олексій Печій.

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Німеччина готова передати ракети Taurus, але є нюанс

Видання Der Spiegel, посилаючись на джерела в уряді Олафа Шольца, повідомляє, що Німеччина вивчає можливість постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus найближчими місяцями.

Водночас канцлер Олаф Шольц все ще боїться ударів німецької зброї по Росії, тож вигадав нову умову для передачі таких ракет. Зокрема, як повідомляє видання, наразі тривають засекречені переговори уряду з представниками оборонної промисловості, оскільки канцлер Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари ЗСУ по російській території.

Зазначається, що очільник німецького уряду "дуже стурбований" ескалацією війни, тоді як канцелярія міністра оборони Бориса Пісторіуса звернулася до виробника Taurus з проханням інтегрувати в ракети відповідне обмеження для програмування цілей.

Тобто, умовно в Берліні прагнуть запровадити в ракети обмеження, аби, коли наші бійці гіпотетично націлилися на Бєлгородську область, ракета не спрацювала.

Отже, тепер Spiegel запевняє, що Шольц відверто заявив, що він не схвалить постачання ракет Taurus Україні, поки не переконається в їхній технічній модифікації.

Модифікація Taurus займе кілька тижнів

Загалом же така модифікація ракети цілком можлива на рівні програмного забезпечення. Тобто в системі встановлюється обмеження щодо географії дії такої ракети.

Але така модифікація може зайняти кілька тижнів, хоча ці ракети потрібні нашим бійцям ще на вчора.

Та і зрештою, Шольц міг би подивитися на досвід використання нашими бійцями британських ракет Storm Shadow, або французьких SCALP, де таких модифікацій не робилося. Але чомусь ці ракети досі не полетіли по Росії!

Насправді Україна відповідальний партнер і якщо ми домовляємося про щось з партнерами – ми це виконуємо!

Щоправда, у свідомості Шольца, схоже, все ж є прогрес. Джерела видання Spiegel повідомляють, що якщо раніше канцлер Німеччини був готовий надати Taurus лише за умови, що США передадуть Києву свої далекобійні ракети ATACMS, то наразі ця умова вже не відіграє головної ролі.

Водночас глава МЗС Дмитро Кулеба висловив оптимізм з приводу того, що Україна зрештою отримає від США і Німеччини ракети великої дальності Taurus і ATACMS. Мовляв, нині партнери зважують всі за та проти.

Коли Україна отримає F-16

Питання потужної військової допомоги та розширення номенклатури поставок дійсно останнім часом дуже сильно уповільнилися. Принаймні публічно.

Зокрема, це стосується і питання постачання літаків F-16. Видання The Washington Post опублікувало приголомшливу інформацію. У виданні зазначають, що перша група з шести українських пілотів завершить навчання на американських винищувачах F-16 щонайменше аж наступного літа. Про це виданню повідомили одразу кілька українських, європейських та американських посадовців та військових, у тому числі високопоставлених.

Тож, за словами двох неназваних українських посадовців, лише шість пілотів – приблизно половина ескадрильї – пройдуть перший раунд навчання. Ще двоє пілотів були визначені як резервні кандидати. Всі виправдання щодо того, чому навчання наших пілотів на F16 аж так буде розтягнуто в часі – виглядають відвертим затягуванням.

Українські пілоти повинні пройти курси англійської

Як пише видання, хоча українські пілоти вже вільно володіють англійською мовою, вони повинні спочатку пройти чотиримісячні курси англійської мови в Британії, щоб вивчити термінологію, пов'язану з реактивними винищувачами.

Так само, на думку наших партнерів, треба навчати англійської окремо і наземний персонал. Отже, початок фактичної бойової підготовки на винищувачах тих пілотів, яких вже направили до Європи, зміщується аж на січень 2024 року.

Але, що цікаво, начальник авіації Повітряних Сил ЗСУ Сергій Голубцов розповів The Washington Post, що в перервах між польотами українські пілоти протягом останнього року вже проходили курси англійської мови в мережі.

Однак партнери визначили, що все ж нашим пілотам варто вивчити додатково термінологію, адже в Україні такої можливості нібито, не було. Додайте до цього більше року відмов від США навіть обговорювати ідею постачання F-16 і матимемо відверте затягування.

Проте у Повітряних Силах ЗСУ все ж зберігають певну долю оптимізму, адже розуміють, що передача таких літаків, на яких вже зможуть літати підготовлені українські пілоти, зрештою значно посилить безпеку України. Хоча в заявах і прослідковується певна теза про те, що F-16, скоріше, будуть використовуватися для оборони, а не для наступу.

Чому Україні потрібні F-16 вже зараз

Разом з тим, варто нагадати, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний минулого місяця вже розкритикував західних партнерів за те, що вони очікують від українських військ широкомасштабного контрнаступу без сучасної авіації.

Як каже Залужний, без таких винищувачів, як F-16, на жаль, ми не можемо отримати переваги у повітрі.

З одного боку, українські військові на передовій стверджують, що низьколітаючим російським вертольотам вдається атакувати їхні наземні сили частково тому, що Україна не має переваги у повітрі, а з іншого боку – нещодавні атаки по Куп'янщині керованими авіабомбами – це також наслідок відсутності у ЗСУ великого парку сучасних винищувачів.

Сьогодні партнери виправдовуються тим, що, мовляв, низка країн Європи вже переходять на більш сучасний F-35, а тому є певний брак інструкторів для F-16. Або, що на підготовку навчальної бази в Румунії ще потрібен певний час.

Але тут вже американський чиновник заявляє The Washington Post, що саме європейські країни беруть на себе ініціативу щодо тренувань наших пілотів на F-16.

І західні союзники вже пропонують не гаяти часу, а починати підготовку не лише вже досвідчених пілотів, але і окрему програму для новачків, яка вимагатиме більше двох років навчання, включаючи уроки англійської мови.

Шольц все ще боїться ескалації: як цим користується Росія

Повертаючись до питання того, чому ж канцлер Німеччини Олаф Шольц боїться передавати Україні ракети Taurus, варто сказати, що він, напевно, досі боїться ескалації з боку Росії.

Кремль цим страхам активно підігрує. Зокрема, відомо, що частини білоруської армії проведуть навчання біля країн НАТО. Їх інструктуватимуть найманці групи "Вагнера". Навчання пройдуть в районі Гродно неподалік польсько-литовського кордону.

У Міноборони Білорусі заявили, що навчання покликані врахувати уроки, що були зроблені російськими військовими в Україні. І тут вже Британська розвідка запевняє, що Росія свідомо намагається використати ці навчання для створення істерії в Європі щодо того, що нібито білоруська армія готується до нападу на країни НАТО.

Але, схоже, на окремі страхи європейських політиків, в тому числі і Шольца, відповіла сьогодні голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман. Вона заявила, що ракети Taurus потрібні Україні терміново, а всі військові цілі Росії – законні для українських бійців!