По его словам, в вопросе передачи нашему государству дальнобойных ракет Taurus новых решений пока нет. Соответствующее заявление он сделал во время прений на немецком телеканале.

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В Германии другие приоритеты

Нет никакого нового положения дел, чтобы сообщить об этом вопросе (предоставление Taurus Украине – 24 Канал). Мы по-прежнему сосредоточены на поставках оружия для противовоздушной обороны, тяжелой артиллерии, а также танков,
– подчеркнул Шольц.

Немецкий канцлер добавил, что Берлин продолжит сотрудничать с партнерами. Они будут совместно заниматься обеспечением Украины военной помощью.

В Бундестаге давят на Шольца

Перед этим мы рассказывали о том, что к Олафу Шольцу обратились депутаты Бундестага. Они призвали главу правительства не медлить и предоставить Украине ракеты Taurus.

По словам депутатов, соответствующее вооружение поможет Украине приостановить эскалацию со стороны России. Также в Бундестаге осудили позицию канцлера относительно того, что после предоставления этого типа вооружения война якобы подвергается эскалации.

Обратим внимание, что 9 августа Германия объявила о очередной пакет военной помощи для Украины. В него вошло разного вида вооружения. Важнейшие позиции – ЗРК Patriot.

Что вошло в пакет помощи

  • 2 установки Patriot;
  • 10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206) (ранее – 18);
  • 6 525 выстрелов 155-миллиметровых дымовых патронов (ранее – 5 936);
  • материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • 5 автомобилей охраны границы (ранее – 177);
  • 4 разведывательных беспилотника VECTOR (ранее – 84);
  • 1 163 бинокли (ранее – 125);
  • 20 тысяч защитных очков (ранее – 600);
  • 6 седельных тягачей 8x8 HX81 и 6 полуприцепов (ранее – 32 и 27 соответственно);
  • 2 погрузочно-разгрузочных машины 8x6 с 1 рулоном контейнеров (ранее – 4 и 20 соответственно);
  • 100 пулеметов MG5;
  • 40 тысяч аптечек (ранее – 260 тысяч).