По его словам, в вопросе передачи нашему государству дальнобойных ракет Taurus новых решений пока нет. Соответствующее заявление он сделал во время прений на немецком телеканале.
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В Германии другие приоритеты
Нет никакого нового положения дел, чтобы сообщить об этом вопросе (предоставление Taurus Украине – 24 Канал). Мы по-прежнему сосредоточены на поставках оружия для противовоздушной обороны, тяжелой артиллерии, а также танков,
– подчеркнул Шольц.
Немецкий канцлер добавил, что Берлин продолжит сотрудничать с партнерами. Они будут совместно заниматься обеспечением Украины военной помощью.
В Бундестаге давят на Шольца
Перед этим мы рассказывали о том, что к Олафу Шольцу обратились депутаты Бундестага. Они призвали главу правительства не медлить и предоставить Украине ракеты Taurus.
По словам депутатов, соответствующее вооружение поможет Украине приостановить эскалацию со стороны России. Также в Бундестаге осудили позицию канцлера относительно того, что после предоставления этого типа вооружения война якобы подвергается эскалации.
Обратим внимание, что 9 августа Германия объявила о очередной пакет военной помощи для Украины. В него вошло разного вида вооружения. Важнейшие позиции – ЗРК Patriot.
Что вошло в пакет помощи
- 2 установки Patriot;
- 10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206) (ранее – 18);
- 6 525 выстрелов 155-миллиметровых дымовых патронов (ранее – 5 936);
- материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- 5 автомобилей охраны границы (ранее – 177);
- 4 разведывательных беспилотника VECTOR (ранее – 84);
- 1 163 бинокли (ранее – 125);
- 20 тысяч защитных очков (ранее – 600);
- 6 седельных тягачей 8x8 HX81 и 6 полуприцепов (ранее – 32 и 27 соответственно);
- 2 погрузочно-разгрузочных машины 8x6 с 1 рулоном контейнеров (ранее – 4 и 20 соответственно);
- 100 пулеметов MG5;
- 40 тысяч аптечек (ранее – 260 тысяч).