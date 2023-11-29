Об этом Дмитрий Кулеба сообщил журналистам по результатам встречи в рамках Совета Украина – НАТО, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе. Он также рассказал, есть ли усталость от войны у союзников Украины.

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Усталости от войны нет

Кулеба поделился, что за "закрытой дверью" все министры подтвердили, что усталости от войны нет. По словам министра, его коллеги почувствовали необходимость четко заявить, что они не устали помогать Украине.

Все отметили категорическое "нет" любым намекам на усталость от войны и категорическое "да" продолжению и увеличению поддержки Украины,

– сказал Кулеба.

Украина поможет расширить ОПК НАТО

Еще одной договоренностью, которую согласовали министры устно – это необходимость развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) стран НАТО. По словам Кулебы, ранее эту инициативу выдвинула Украина. Украинский министр уверен, что отдельно страны не смогут удовлетворить военные потребности Украины, если будут работать только со своими национальными оборонными индустриями.

Для того, чтобы решить эту проблему, НАТО и ЕС должны начать смотреть на свои оборонные индустрии как на целостные комплексы, убрать ненужные регуляторные ограничения и иметь общую политику поддержки частного бизнеса.

– подчеркнул Кулеба.

Глава МИД Украины уверен, что украинские компании внесут большой вклад в расширение оборонной способности. Украинские компании будут привлечены на стадиях развития разработки технологии и стадии их испытания. Кулеба уверен, что результатом станет интеграция украинской индустрии в оборонную индустрию НАТО.

"Невозможно увеличить производственные мощности нашего ОПК до необходимого уровня, не решив вопрос создания целостной системы оборонных индустрий евроатлантического пространства", – сказал украинский министр.

Комментируя тему поставок боеприпасов, украинский министр уверен, что ЕС доставит миллион снарядов в любом случае, вопрос только в графике снабжения. Кулеба говорит, что, несмотря на увеличение производства снарядов, и Украина, и государства-члены ЕС упираются в ограниченное количество сырья.

Возвращение украинских детей

Дмитрий Кулеба говорит, что активно идут переговоры с союзниками по поводу возвращение украинских детей в рамках "Bring back kids". Министр отказался публично называть страны, присоединившиеся к этой инициативе.

Сегодня я встречался, в частности, с коллегой из Канады и Канада, например, активно занимается этим вопросом именно в контексте "Bring back kids". Мы обсудили конкретные шаги, которые мы будем предпринимать с ними совместно по линии МИД для достижения этой цели,

– заявил украинский министр.

Заседание ОБСЕ с Лавровым

Официально заседание ОБСЕ бойкотируют четыре страны – Украина и страны Балтии. Впрочем, другие государства также выразили свое несогласие, но неофициально. Дмитрий Кулеба отметил, что во время сегодняшней встречи некоторые министры сообщили ему свою позицию.

"В сухом остатке, стран, которые не согласны с участием Лаврова более четырех, но каждая страна сама решает каким образом реагировать проявлять это несогласие", – сообщил Кулеба.

Также он поблагодарил и Македонию, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, за последовательную поддержку Украины. Кулеба объяснил, что визит Лаврова связан с решением некоторых стран ОБСЕ, желающих избежать коллапса этой организации и принять решение о бюджете.

Если мы действительно хотим спасти ОБСЕ, то мы должны или переучредить ОБСЕ без России или найти путь исключить Россию из ОБСЕ,

– подчеркнул Кулеба.