Треба піднімати ставки і надалі надавати Україні більше зброї і снарядів. Про це зазначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі міністрів оборони понад 50 країн у рамках "Рамштайну", передає 24 Канал.

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Україна стане членом Альянсу

Генсек наголосив, що чим міцніша буде Україна на полі бою, тим сильніша буде її позиція під час мирних переговорів.

Історія не повинна повторюватися. Саме тому всі члени Альянсу погодилися на те, щоб Україна стала членом НАТО,

– зазначив посадовець.

Столтенберг нагадав про перші кроки, які були зроблені для того, щоб пришвидшити приєднання України до Альянсу. Так, на саміті НАТО у Вільнюсі було погоджено скасування ПДЧ для України. Також він заявив про запуск програми, покликаної на забезпечення відповідності ЗСУ стандартам НАТО. Тоді ж було скликано першу Раду "НАТО – Україна". За словами Столтенберга, вона означала, що "всі ми сидимо, як рівні", "ваша боротьба – це наша боротьба", "ваші цінності – наші цінності". Безпека України – безпека Альянсу, підкреслив генсек.

"Ми будемо підтримувати Україну, стільки, скільки потрібно", – наголосив Столтенберг.

Зеленський особисто взяв участь у "Рамштайні": що відомо

11 жовтня президент України прибув до Брюсселю, де взяв участь у "Рамштайні". За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, вдалося досягти важливих домовленостей щодо зброї від Британії та F-16 від Німеччини.

Також відомо, що глава Пентагону повідомив про новий пакет військової допомоги розмірі 200 мільйонів доларів.

До нього увійдуть: