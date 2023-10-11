Трансляцію можна дивитись за посиланням, яке опублікував Офіс Президента. Засідання відкрив міністр оборони США Ллойд Остін.

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Він наголосив, що "США стоятиме з Україною стільки, скільки потрібно" та анонсував новий пакет військової допомоги.

"І сьогодні я очікую, що ми спільно попрацюємо для того, щоб хоробрі українські захисники мали те, що їм потрібно у цей критичний момент", – повідомив голова Пентагону.

Новий пакет військової допомоги

У новий пакет допомоги Україні в розмірі 200 мільйонів доларів увійдуть: