Трансляцію можна дивитись за посиланням, яке опублікував Офіс Президента. Засідання відкрив міністр оборони США Ллойд Остін.
Дивіться також Зеленський прибув з візитом до Брюсселю: анонсував участь у новому "Рамштайні"
Він наголосив, що "США стоятиме з Україною стільки, скільки потрібно" та анонсував новий пакет військової допомоги.
"І сьогодні я очікую, що ми спільно попрацюємо для того, щоб хоробрі українські захисники мали те, що їм потрібно у цей критичний момент", – повідомив голова Пентагону.
Новий пакет військової допомоги
У новий пакет допомоги Україні в розмірі 200 мільйонів доларів увійдуть:
- ракети AIM-9 Sidewinder класу "повітря – повітря" ближнього радіусу дії;
- боєприпаси для HIMARS;
- протитанкові ракети TOW;
- 155-мм та 105-мм снаряди.