Аналитики Институт изучения войны подчеркнули, что Россия не отказалась от цели развалить НАТО. Поэтому заявления Кремля о "мирных переговорах" звучат неубедительно.
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Что говорят в ISW об угрозах России НАТО
Вечером 18 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью пропагандистскому "Первому каналу". В ходе общения с журналистами он повторил заявления Путина, что "Россия не угрожает странам НАТО". Лавров начал отвергать обеспокоенность Запада по поводу угрозы для Альянса, а также заявлял, что "Кремль не заинтересован во временной заморозке линии фронта в Украине".
Кроме того, российский министр еще раз повторил нарратив о "защите суверенитета России". Более того, Лавров заявил, что дискуссии стран Запада относительно того, чтобы разрешить Украине использовать аэродромы Альянса, являются "опасными мнениями". В Институте изучения войны полагают, что таким образом Лавров дал завуалированную угрозу НАТО. Аналитики утверждают, что Россия не впервые прибегает к подобным угрозам и информационным операциям, чтобы ослабить поддержку стран Запада.
ISW продолжает оценивать, что заверения Кремля о "мирных намерениях" России относительно НАТО, учитывая предыдущие угрозы и фактическую цель развала Альянса, - пустословие,
– подчеркнули аналитики Института изучения войны.
Россия угрожает НАТО: последние новости
- На днях Владимир Путин заявил, что страны-члены НАТО якобы "затащили" к себе Финляндию, поэтому теперь ей "создадут проблемы". Российский президент цинично уверял, что не намерен воевать с Альянсом, но открыто угрожал Финляндии.
- После этого в Госдепе США выразили обеспокоенность, что Россия не остановится на войне в Украине и может пойти дальше на другие соседние страны Поэтому в США добавили, что хотят принять меры по сдерживанию российской агрессии.
- В Институте изучения войны в предварительном отчете также отмечали, что Путин стремится "изменить миропорядок". Аналитики предположили, что Кремль стремится развалить НАТО за десятилетия, чтобы Запад не смог противостоять будущим вызовам России.