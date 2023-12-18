В воскресенье, 17 декабря, Владимир Путин заявил о своих долгосрочных планах по НАТО. Его цель состоит в создании условий для ослабления глобальной власти Альянса. Об этом заверили аналитики из Института изучения войны уже утром следующего дня.

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Путин стремится "изменить миропорядок"

Кремлевский вожак регулярно выражает неприязнь к западному Альянсу и призывает к формированию "многополярного мирового порядка", в котором у России будет возможность ветировать ключевые глобальные решения.

Не исключено, что Путин постарается использовать именно гибридную войну для ослабления Запада и его позиций в мировом порядке.

Цель на десятилетие для Путина состоит в том, чтобы создать условия, при которых НАТО подорвет свою собственную глобальную власть. Для этого в его планах есть обеспечение структурного и идеологического поражения НАТО, чтобы Альянс не смог противостоять будущим вызовам со стороны России,

– говорится в сводке ISW.

Соответствующие заявления также свидетельствуют о том, что Путин продолжает верить в "превосходство России над Западом" за последние два десятилетия. В то же время, его высказывания относительно Украины демонстрируют "максималистский подход" к достижению "стратегических целей".

Положение Путина отражает его убеждение в том, что Соединенные Штаты якобы являются "более слабой силой", что может привести к угрозе для НАТО. Президент России, кроме того, неоднократно сам угрожал положить конец "гегемонии США".

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Москва готовится к войне с НАТО