У неділю, 17 грудня, Владімір Путін заявив про свої довгострокові плани щодо НАТО. Його мета полягає в створенні умов для послаблення глобальної влади Альянсу. Про це запевнили аналітики з Інституту вивчення війни уже вранці наступного дня.

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Путін прагне "зміни світопорядку"

Кремлівський вожак регулярно висловлює неприязнь до західного Альянсу та закликає до формування "багатополярного світового порядку", в якому Росія матиме можливість ветувати ключові глобальні рішення.

Не виключено, що Путін намагатиметься використовувати саме гібридну війну для послаблення Заходу та його позицій у світовому порядку.

Мета на десятиліття для Путіна полягає в тому, аби створити умови, за яких НАТО підірве свою власну глобальну владу. Для цього в його планах є забезпечення структурної та ідеологічної поразки НАТО, щоб Альянс не зміг протистояти майбутнім викликам з боку Росії,

– йдеться у зведенні ISW.

Відповідні заяви також свідчать про те, що Путін продовжує вірити у "вищість Росії над Заходом" протягом останніх двох десятиліть. Водночас його висловлювання щодо України демонструють "максималістський підхід" до досягнення "стратегічних цілей".

Становище Путіна відображає його переконання в тому, що Сполучені Штати нібито є "слабшою силою", що може спричинити загрозу для НАТО. Президент Росії, крім того, неодноразового сам погрожував покласти край "гегемонії США".

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Москва готується до війни з НАТО