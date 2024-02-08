В колонке для международной прессы Шольц отметил важность сохранения единства и поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии. Он считает это ключевым для достижения мира.

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Что предлагает Шольц, чтобы закончить войну

Акцент на поддержке. По словам политика, необходимо помогать Украине на всех уровнях, в частности, военном, финансовом и гуманитарном.

По словам политика, необходимо помогать Украине на всех уровнях, в частности, военном, финансовом и гуманитарном. Стратегическое единство. Важно сохранять стратегическое единство между странами НАТО и другими союзниками, чтобы противостоять попыткам России разделить Запад.

Важно сохранять стратегическое единство между странами НАТО и другими союзниками, чтобы противостоять попыткам России разделить Запад. Избежание конфликта с Россией. Как говорит канцлер, следует избегать прямого конфликта с Россией и втягивания НАТО в войну.

Как говорит канцлер, следует избегать прямого конфликта с Россией и втягивания НАТО в войну. Коллективная оборона. Нужно обеспечить эффективную коллективную оборону НАТО. Собственно, путем увеличения оборонных расходов и повышения обороноспособности.

Подробно о позиции канцлера Германии

Шольц отметил, что в первую очередь необходимо поддерживать Украину на всех уровнях – от военной помощи до финансовой поддержки. Он также подчеркнул важность стратегического единства между странами на обоих берегах Атлантики.

Мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить победы России. Если мы этого не сделаем, вскоре мы можем проснуться в мире, еще более нестабильном, угрожающем и непредсказуемом, чем это было во время холодной войны,

– пишет Шольц для The Wall Street Journal.

Канцлер Германии также выразил мнение, что необходимо избегать прямого конфликта с Россией и любых попыток втянуть НАТО в войну против Кремля. В то же время коллективная оборона и сдерживание Североатлантического альянса должны быть убедительными.

Шольц отметил также важность таких шагов:

увеличение оборонных расходов Германии до 2% ВВП;

запуск инициативы по усилению ПВО Европы;

размещение немецкой боевой бригады в Литве.

По словам Шольца, чем быстрее Путин поймет, что Запад готов поддерживать Украину столько, сколько потребуется, тем быстрее закончится война. Он констатировал, что только благодаря нашей поддержке, единству и решимости можно достичь длительного мира.

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Важно! Германия среди тех стран, которые готовы предоставить Киеву долгосрочные обязательства по безопасности и обеспечить договоренности, чтобы Украина могла эффективно защищаться от будущих российских атак.

Политик вместе с тем отметил, что Украина, как высокоиндустриализированная страна и будущий член ЕС, сможет поддерживать хорошо оснащенную современную армию, если она отразит агрессию России. Это в целом повысит уровень безопасности в регионе.

Не ошибайтесь: победа России в Украине означала бы не только конец Украины как свободного, демократического и независимого государства, но и кардинально изменила бы лицо Европы,

– утверждает глава немецкого правительства.

В то же время он напоминает, что господин Путин не достиг ни одной из своих военных целей, а военная поддержка Украины со стороны Германии является по объемам второй в рейтинге. Уступает Берлин только Соединенным Штатам Америки.

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Важно отметить, что в Кремле не отказываются от "целей" по Украине. В частности, президент вражеского государства недавно заявлял, что Россия стремится к "денацификации", "демилитаризации", а также "нейтральному статусу Киева".

Учитывая это, сплоченность Запада и усиление поддержки Украины являются крайне важными шагами. К нашему счастью, в Берлине и других столицах западных государств это прекрасно осознают.