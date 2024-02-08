Мариуполь – город, пострадавший от российской агрессии – находится в состоянии разрушения. По словам мэра Вадима Бойченко, на полное восстановление понадобится около 20 лет.

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Между тем российские компании, такие как "Р-Строй", получают миллионные контракты на "реконструкцию", которая часто оказывается лишь имитацией реальных работ.

"Восстановление" на фоне трагедии

Расследование FT обнаруживает, что под видом "восстановления" Мариуполя российские оккупанты и бизнесмены скрывают преступления и зарабатывают на беде. Жители города, которые выживают в полуразрушенных домах, становятся свидетелями того, как непрофессиональные "рабочие" устанавливают окна неправильно и оставляют здания без отопления.

Как строитель Максим понимает, что такое на самом деле качественный ремонт. Стоя в своей квартире среди потока человеческих фекалий, он знал, что это "не то",

– говорится в материале.

"Р-Строй", компания, которая получила контракт на "восстановление" Мариуполя, была создана в мае 2022 года, сразу после захвата города российскими войсками.

Ее "работы" часто оказываются небрежными и неэффективными, оставляя жителей в еще худших условиях, чем до начала так называемого "восстановления".

Пропаганда vs реальность

Российские пропагандисты активно транслируют образ "возрожденного" Мариуполя, в то время, как реальность для жителей города – это борьба за выживание среди руин. Открытие "новых" школ и садиков, на самом деле построенных еще до войны, и показательные празднования не скрывают трагедии, происходящей за фасадом.

Обратите внимание! По данным FT, российский "мастер-план" восстановления Мариуполя базируется на устаревших украинских планах и не учитывает реальных потребностей города.

Мариуполь, который до войны развивался и модернизировался, теперь вынужден возвращаться к советскому прошлому под руководством оккупантов. К тому же россияне, которые хвастались "новыми" школами и детскими садами, на самом деле открывали построенные и практически законченные украинцами объекты.

Даже новые автобусы и трамваи с надписью "Мариуполь и Санкт-Петербург – города-побратимы" оказались украинскими. Украинские власти купили их незадолго до начала полномасштабного вторжения.

Это наш трамвай, у него даже регистрационный номер наш,

– сказал экс-заместитель директора транспорта в Мариуполе Никита Бирюков.



Россияне выдали украинский трамвайчик за свой / Взято из расследования Financial Times

Непрофессионализм и коррупция

Transparency International указывает на низкий уровень профессионализма и коррупцию среди российских чиновников и компаний, задействованных в "восстановлении" Мариуполя. Неопытность и связи с властью становятся основой для получения контрактов, а не качество работы.

Жители Мариуполя, которые потеряли свои дома, сталкиваются с бюрократическими препятствиями и невозможностью доказать свое право на собственность. Российские компании в то время рекламируют "люксовые" квартиры в новостройках, возведенных на месте разрушенных украинских домов.

Важно! Один мариуполец рассказал, что его 12-этажный дом ждал начала работ 483 дня. Более десяти жителей дома погибли в результате российских обстрелов.

В октябре 2022 года был проведен "осмотр здания", в ноябре – сделаны "замеры" для замены окон, но к зиме 2023 года компания "Р-Строй" так и не начала восстановительные работы. Люди были вынуждены жить без отопления, с замерзшими трубами, затопленной канализацией и дырками в бетоне от артиллерийских ударов.

Фейковое восстановление Мариуполя / Взято из расследования Financial Times

Сомнительные связи и санкции

"Р-Строй", по данным FT, связан с российским фармацевтическим гигантом "Р-Фарм", основанным миллиардером Алексеем Репиком, который находится под санкциями Великобритании.

Расследователи FT нашли в Мариуполе 55 проектов, в которых участвует "Р-Строй". Среди них – "реконструкция" стадиона Ильичевец, двух университетских кампусов и десятков жилых домов на левом берегу.

Итак, можно подытожить самое главное: