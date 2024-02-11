Олаф Шольц зустрівся у США з сенатором Крісом Кунсом. Вони настільки схожі, що їх можна прийняти за братів-близнюків.

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Шольц та Кунс неймовірно схожі

У них майже однакові зачіски та навіть посмішки. Ба більше, вони мають майже однаковий зріст – близько 170 сантиметрів. Крім того, Шольцу 65 років, а Кунсу – 60.



Німецький канцлер та американський сенатор / Фото Кріса Кунса

Кріс Кунс з приводу цього пожартував. Він поділився у соцмережах фото.

Хто є хто?

– написав він німецькою.



Їх майже не відрізнити / Фото Олафа Шольца

Шольц відповів на допис англійською й теж виклав фото.

Приємно знову бачити свого двійника,

– написав канцлер.

У канцлера ФРН та американського сенатора дуже схожа не тільки зовнішність, а й позиція щодо Росії та України. Обидва засуджують повномасштабне вторгнення країни-агресорки та виступають за надання допомоги нашій державі.

До слова, це не перша їхня зустріч. Кунс та Шольц познайомилися у листопаді 2021 року. Вже тоді ЗМІ жартували по їхню схожість.

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