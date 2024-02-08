Колонка зі зверненням німецького канцлера була опублікована The Wall Street Journal перед його візитом до Сполучених Штатів. У ній ідеться про важливість продовження підтримки України й можливі наслідки неспроможності зупинити Росію для Європи.
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Звернення Шольца до союзників
Олаф Шольц заявив, що перемога Росії у війні означала б не лише кінець існування України як вільної та незалежної держави, але й кардинально змінила б Європу. Він переконаний, що ліберальний світовий порядок опиниться під серйозною загрозою, якщо росіяни виграють війну.
Жорстока спроба Росії вкрасти територію силою може послужити моделлю для інших авторитарних лідерів по всьому світу,
– сказав канцлер.
За словами Шольца, це і є причиною, чому українську боротьбу за свободу підтримують Європа та США. Він згадав героїчну боротьбу українців і вагому допомогу країн-членів ЄС, зокрема військову й невійськову підтримку Німеччини.
Канцлер переконаний, що союзники України не можуть дозволити Росії перемогти у війні.
Наше повідомлення чітке: ми маємо зробити все можливе, щоб не допустити перемоги Росії. Якщо ми цього не зробимо, незабаром можемо прокинутися у світі, ще більш нестабільному, загрозливому та непередбачуваному, ніж це було під час "холодної війни",
– заявив Шольц.
Деталі візиту канцлера до Вашингтона
- Олаф Шольц поїде до Вашингтона утретє з моменту призначення на посаду два роки тому. Він зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Білому домі в п'ятницю 9 лютого.
- Основною темою обговорення стане пакет військової допомоги для України. Важливо відзначити, що у середу 7 лютого в Сенаті США відхилили новий пакет допомоги для України.
- На початку візиту до Вашингтона Шольц закликав союзників надати більшу підтримку Україні. "Зараз настав момент, коли ми повинні зробити те, що необхідно – дати Україні можливість захищатися і надіслати чіткий сигнал російському президенту", – сказав політик перед від'їздом до столиці США.