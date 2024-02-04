Раніше Пісторіус зазначав, що російський диктатор Владімір Путін не збирається зупинятися на території Україні та піде далі. Ситуацію погіршує те, що рішення стосовно далекобійних ракет для нашої держави досі не ухвалили.

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Кремль перевірить єдність НАТО

Борис Пісторіус визнає, що станом на зараз російська армія повністю "загрузла" в Україні. Втім, за його словами, Росії у разі перемир'я знадобиться усього кілька років, аби відновити військовий потенціал.

Мовиться, що після цього Путін захоче випробувати реальну єдність Північноатлантичного альянсу.

Публічні застереження пана Пісторіуса відображають значні зміни на вищому рівні керівництва в країні, яка уникала сильної армії після закінчення холодної війни. Тривога стає все голоснішою, але німецька громадськість досі не переконана, що нова агресивна Росія загрожує безпеці Німеччини та Європи,

– йдеться в повідомленні NYT.

Зокрема, видання зауважило на тому, що на сьогодні в уряді Німеччини значна частка вважає неприпустимим повернення будь-яких відносин із Росією до звичного режиму, який був до початку повномасштабної війни в Україні.

Якби Україну змусили здатися, це не задовольнило б жагу Росії до влади. Якщо Захід не продемонструє чіткої готовності до захисту, у Путіна не буде причин більше не атакувати НАТО,

– заявив глава розвідки Німеччини Бруно Каль.

Ідея прямого конфлікту з Росією напружує Німеччину

У матеріалі NYT йдеться, що німецькі політики уникають прямого конфлікту з країною-агресоркою. Німці нібито звикли до думки, що безпека держави будується на співпраці, а не боротьбі з Росією.

Прикладом цієї обережності видання називає небажання німецького канцлера Олафа Шольца давати чітку відповідь щодо вступу України в НАТО. Крім того, це стосується затримки надання Taurus для України.

Шольц завжди говорив, що "Україна не повинна програти, а Росія не повинна виграти", що вказувало на те, що він завжди думав про глухий кут, який призведе до дипломатичного процесу,

– наголосив опозиційний експерт з міжнародної політики Норберт Реттген.

Фахівець також сказав, що німецький канцлер вважає Росію важливішою за всі країни, і йому бракує відчуття європейськості та його можливої ​​ролі європейського лідера.

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