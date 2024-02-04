Ранее Писториус отмечал, что российский диктатор Владимир Путин не собирается останавливаться на территории Украины и пойдет дальше. Ситуацию ухудшает то, что решение относительно дальнобойных ракет для нашего государства до сих пор не приняли.

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Кремль проверит единство НАТО

Борис Писториус признает, что по состоянию на сейчас российская армия полностью "погрязла" в Украине. Впрочем, по его словам, России в случае перемирия понадобится всего несколько лет, чтобы восстановить военный потенциал.

Говорится, что после этого Путин захочет испытать реальное единство Североатлантического альянса.

Публичные предостережения господина Писториуса отражают значительные изменения на высшем уровне руководства в стране, которая избегала сильной армии после окончания холодной войны. Тревога становится все громче, но немецкая общественность до сих пор не убеждена, что новая агрессивная Россия угрожает безопасности Германии и Европы,

– говорится в сообщении NYT.

В частности, издание отметило то, что сегодня в правительстве Германии значительная часть считает недопустимым возвращение любых отношений с Россией к привычному режиму, который был до начала полномасштабной войны в Украине.

Если бы Украину заставили сдаться, это не удовлетворило бы жажду России к власти. Если Запад не продемонстрирует четкой готовности к защите, у Путина не будет причин больше не атаковать НАТО,

– заявил глава разведки Германии Бруно Каль.

Идея прямого конфликта с Россией напрягает Германию

В материале NYT говорится, что немецкие политики избегают прямого конфликта со страной-агрессором. Немцы якобы привыкли к мысли, что безопасность государства строится на сотрудничестве, а не борьбе с Россией.

Примером этой осторожности издание называет нежелание немецкого канцлера Олафа Шольца давать четкий ответ относительно вступления Украины в НАТО. Кроме того, это касается задержки предоставления Taurus для Украины.

Шольц всегда говорил, что "Украина не должна проиграть, а Россия не должна выиграть", что указывало на то, что он всегда думал о тупике, который приведет к дипломатическому процессу,

– отметил оппозиционный эксперт по международной политике Норберт Реттген.

Специалист также сказал, что немецкий канцлер считает Россию важнее всех стран, и ему не хватает ощущения европейскости и его возможной роли европейского лидера.

Шольц требует от ЕС увеличения финансирования: основное