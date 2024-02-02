Средства из бюджета

За проект бюджета проголосовали 388 парламентариев из правящей коалиции, против проголосовали 279 депутатов, и не было тех, кто воздержался.

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Общий объем бюджета составляет 476,8 миллиарда евро. Он включает:

новые займы в размере примерно 39 миллиардов евро;

инвестиции в сумме 70,5 миллиарда евро, частности в развитие железнодорожной сети и дорог;

отдельный оборонный бюджет - около 52 миллиардов евро (дополнительно к нему выделяются средства из специального фонда для бундесвера).

Помощь Украине

Германия является одним из ключевых союзников Украины после начала полномасштабного вторжения России. Она занимает второе место в списке стран по объемам помощи Украине.

Берлин оказал Украине поддержку уже ранее, передавая зенитные ракетные комплексы Patriot и IRIS-T, танки Leopard 2, боевые машины пехоты Marder и другое военное оборудование.

31 января Германия передала Украине новый пакет военной помощи, включая ракеты для ПВО, вездеходы и бронетранспортеры. Кроме этого, министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах подтвердил готовность оказывать дальнейшую помощь и сотрудничество в области здравоохранения Украины.