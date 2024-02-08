Колонка с обращением немецкого канцлера была опубликована The Wall Street Journal перед его визитом в Соединенные Штаты. В ней говорится о важности продолжения поддержки Украины и возможных последствиях неспособности остановить Россию для Европы.

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Обращение Шольца к союзникам

Олаф Шольц заявил, что победа России в войне означала бы не только конец существования Украины как свободного и независимого государства, но и кардинально изменила бы Европу. Он убежден, что либеральный мировой порядок окажется под серьезной угрозой, если россияне выиграют войну.

Жестокая попытка России украсть территорию силой может послужить моделью для других авторитарных лидеров по всему миру,

– сказал канцлер.

По словам Шольца, это и является причиной, почему украинскую борьбу за свободу поддерживают Европа и США. Он вспомнил героическую борьбу украинцев и весомую помощь стран-членов ЕС, в частности военную и невоенную поддержку Германии.

Канцлер убежден, что союзники Украины не могут позволить России победить в войне.

Наше сообщение четкое: мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить победы России. Если мы этого не сделаем, вскоре можем проснуться в мире, еще более нестабильном, угрожающем и непредсказуемом, чем это было во время "холодной войны",

– заявил Шольц.

Детали визита канцлера в Вашингтон