Лучший инструмент воздействия на людей

Проще всего было бы сказать, что его укусил Владимир Путин. Фигурально. Когда читал ему пятичасовые лекции по скучной истории. Эммануэль Макрон сейчас рад отомстить российскому диктатору.

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Но наверняка нет. Макрон должен иметь и рациональные, политические причины.

Скорее всего это выборы в Европарламент. Они еще раз ярко подчеркивают, какой великий стратег Путин и как он всех переиграл.

О чем говорится? Сейчас в Европе растет популярность правых радикалов. Это беспокоит. Почему они становятся популярными? Они продают страх. Страх – это на самом деле лучший инструмент воздействия на людей. Право радикалы пугают людей в Европе наплывом мигрантов и исламизацией. Это действует и это находит отклик в человеческой душе, а точнее в ДНК. Потому что "свои против чужих". Эволюционный механизм. Люди боятся и поэтому готовы голосовать за правых.

Какой ответ? Еще больший страх. Страх войны. Здесь интересы политиков и Украины совпали. Что может напугать людей еще больше, чем мигранты и чужаки? Война. Чужаки с оружием. Дикие варвары с Востока. Этот страх должен быть даже сильнее, или хотя бы альтернативным.

Интересы Макрона и Украины совпали

Мы не знаем, планирует ли Путин напасть на Европу, или нет. Он может хотеть, хотя ресурсов для этого у него физически нет. Но и нападение на Украину было не рациональным в нашей логике. Кто знает что там подсказывает Путину логика имперца.

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Планирует он или не планирует, но его поведение позволяет говорить, что он может напасть. Значит он представляет угрозу рядовым жителям континента. Значит они могут этого бояться. Значит можно возглавлять движение сопротивления и набирать электоральные баллы. А выборы в Европарламент уже близко.

Вот так и совпали интересы Макрона и Украины. Тем более, что поддержка Украины – не только в интересах лично Макрона, но и Франции как государства, и ЕС.

К тому же Макрон всегда хотел быть лидером ЕС. Он не может себе позволить, чтобы Олаф Шольц, который в последнее время очень сильно помогает, а сама Германия де-факто взяла на себя лидерство в последние месяцы по организации увеличенной поддержки Украины и европейской интеграции Украины, был круче.

Стратегия Путина провалилась

Мне очень нравится такое изменение подхода. Ведь 2 года назад эти ребята соревновались, кто раньше позвонит Путину. Теперь эта конкуренция играет на руку Украине. И будет играть. Потому что развернуть этот корабль ЕС, корабль бюрократии, уже не под силу никому. Даже правые, если выиграют выборы, останутся на позиции поддержки Украины и противостоянии России. Потому что для правых всегда лучше эксплуатировать два страха, чем только один.

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Очередной провал стратегии Путина очень символичен. Он надеялся, что угроза войны с Россией и экономические причины заставят европейцев отказаться от поддержки Украины. Хотел заморозить Европу. Запугать, и результат оказался обратным.

Оказалось, что в эту игру можно играть вдвоем. Оказалось, что страх перед Россией не заставляет бросить Украину, а может обеспечить как интересы Макрона и других политиков, так и обеспечить увеличение поддержки для Украины. А эта поддержка увеличивается, потому что становится мейнстримом в Европе.

Цинично? Да пожалуйста. Главное, что это помогает Украине.