Армения стремится к евроинтеграции

Молдавское руководство поняло необходимость скорейшего принятия государственного выбора между пребыванием в сфере империалистического влияния России и получением собственного будущего среди других партнеров европейского сообщества.

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Важный пример не будет иметь ограничений. Если внутриполитическая ситуация в Грузии пока задерживает реализацию неотложного сближения Тбилиси с ЕС, фундаментальные изменения происходят там, где этого еще несколько лет назад не ожидали – в Армении.

Армянский министр иностранных дел откровенно заявил о заинтересованности Еревана выбрать вектор интеграции в ЕС. Дальнейшая армянская инициатива может получить достаточно быстрое и положительное развитие. Такой сценарий станет крахом российской политики на Кавказе.

После предательства Кремля правительство Никола Пашиняна не имеет ограничений для собственных действий и перспектива будущего членства в ЕС – может стать фундаментальным принципом армянской внешней политики.

К тому же, учитывая желание российского режима спровоцировать государственный переворот в Армении с приходом пророссийских сил, – интеграция в ЕС, налаживание партнерства с европейскими партнерами, вывод российских войск с собственной территории – это основа для самосохранения армянской государственности.

Киев – региональный лидер

В этом компоненте Украина может смело взять на себя роль "адвоката" армянских интересов перед ЕС, а совместная европейская интеграция будет служить фундаментом для стабилизации украинско-армянских отношений.

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В указанном контексте, символическим шагом станет саммит Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Взаимодействие в сфере сближения с ЕС будет выступать одним из ключевых элементов повестки дня встречи на высшем уровне, поскольку украинская сторона может оказать широкое содействие армянским партнерам в подготовке собственной политической и экономической системы для создания условия начала диалога с коллективным Брюсселем.

На фоне прогрессивной динамики развертывания политической ситуации в Армении, есть основания полагать, что активизация контактов между украинским и армянским руководством состоится уже в текущем году.

Недавно уже велись разговоры о потенциальном визите президента Украины, однако широкое информационное сопровождение поездки ставили под сомнение перспективы ее практического воплощения, учитывая вызовы безопасности. Не стоит исключать, что исторический приезд вскоре состоится, но нужно принимать во внимание и возможность приезда Пашиняна, что также будет иметь огромное значение. Главное, что обеим сторонам есть о чем говорить.

Важно Россия раскалывается из-за войны и это уже не остановить

Благодаря Украине начались фундаментальные сдвиги в Восточной Европе и на Кавказе, новое дыхание получила политика Восточного партнерства ЕС и Киев выступает флагманом, региональным лидером прогрессивных изменений.