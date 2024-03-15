Россияне начинают торговаться

Кто знает зачем это россиянам. Они же постоянно кричат о "референдуме" и "волеизъявлении". Так что, на самом деле этого недостаточно? Надо после "окончательного решения" сделать еще "более окончательное"? Окончательнее некуда?

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А что тогда делать с другими территориями, которые они захватили и вроде тоже уже аннексировали? Их "присоединение" не требует такого "дополнительного доказательства"? Или, может, собрались отменять еще и Брестский мир 1918 года, по которому они впервые признали независимость Украины? Кстати, по этому миру Белгород тоже был украинским.

В общем эта банда имперских реконструкторов явно чувствует себя недостаточно уверенно, потому что если ты чувствуешь уверенность, то тебе не нужны "дополнительные исторические аргументы". Исторические аргументы – это всегда ни о чем, потому что на каждый подобный "аргумент" можно предоставить контраргумент не меньшего исторического веса. Но клуб бункерных реконструкторов все никак не может успокоиться.

О чем это свидетельствует? Скорее всего – все как в анекдоте. Они уже начинают торговаться, доставая и выкладывая на стол последние аргументы.

Путин не просто так вспомнил о ядерном оружии

Все-таки, если в течение месяца с одними и теми же аргументами ("надо немедленно прекращать войну, отдавать земли агрессору ради сохранения жизни") выступают Папа Римский и штатный оппозиционер Путина Явлинский, то это не может быть случайным.

Не случайным является очередное упоминание о ядерном оружии, и "дополнительные аргументы" принадлежности Крыма. Очевидно, что это сигнал со стороны империи, которой, очевидно, очень непросто. Она хочет, чтобы ей отдали все, тем более, что у нее есть "исторические карты". Ради продвижения этого мобилизовали абсолютно всех агентов влияния, которые, не замолкая ни на миг, кричат о каких-то "особых правах" и тому подобное.

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На самом деле никакое прекращение огня россиянам не нужно. Но им важно, чтобы в возможность такого прекращения верили на Западе и не начинали серьезно относиться к противодействию России. Запад хотят убедить, что агрессорам достаточно "кусочка Украины", они его отгрызут – и хватит! Мол, не надо перевооружаться, не надо восстанавливать военный потенциал. "Завтра все завершится, вот и Папа Франциск об этом говорит".

Надеюсь, что никто не будет воспринимать серьезно столь лживый источник. Тем более, что сам источник явно не демонстрирует уверенности, а лишь повышает ставки новым масштабом блефа и ядерного шантажа.