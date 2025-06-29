Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OSINT-канал "КиберБорошно".

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На снимках видны следы детонации

На спутниковых снимках от 29 июня видно, что атака на аэродром "Мариновка" прошла успешно и, как сообщали в СБУ, действительно полностью уничтожено 2 самолета, еще 2 - повреждены.

На одном из мест самолетов видны следы вероятной детонации подвесного вооружения – на картинке этот момент обозначен желтым цветом,

– добавили осинтеры.

Отмечается, что снимки от 25 июня, за два дня до атаки, подтверждают, что тогда на том месте базировалась группа самолетов.

Последствия атаки на "Мариновку" / Фото "КиберБорошна"

Напомним, что атака была осуществлена дальнобойными дронами.

"То есть речь идет о достаточно продуманной операции, когда вражеские машины не успели подняться в воздух и их удалось достать "на земле"", – заметили в Defense Express.

Там добавили, что результаты поражения объясняют нытье россиян о "многомиллиардных потерях, которые можно и нужно было избежать".