Общие потери России достигли 1 132 200 человек. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери россиян по состоянию на 21 октября?
С начала полномасштабного вторжения потери России составляют:
- личного состава – около 1 132 200 (+1130) человек;
- танков – 11 278 (+8);
- боевых бронированных машин – 23 436 (+37;
- артиллерийских систем – 33 902 (+23);
- РСЗВ – 1 524 (+0);
- средств ПВО – 1 229 (+0);
- самолетов – 428 (+0);
- вертолетов – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 72 600 (+235);
- крылатых ракет – 3 864 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 65 026 (+134);
- специальной техники – 3 980 (+0).
Потери врага на 21 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Последние новости о потерях оккупантов
Украинские военные уничтожили российский морской безэкипажный катер в территориальных водах Украины. Операция была проведена благодаря слаженным действиям ВМС ВСУ и Главного управления разведки.
Ночью 17 октября российские войска сбили собственный самолет над оккупированным Крымом во время работы противовоздушной обороны. В ВМС отметили, что это был Су-30СМ.