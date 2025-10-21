Украинские военные уничтожили российский морской безэкипажный катер в территориальных водах Украины. Операция была проведена благодаря слаженным действиям ВМС ВСУ и Главного управления разведки.

Ночью 17 октября российские войска сбили собственный самолет над оккупированным Крымом во время работы противовоздушной обороны. В ВМС отметили, что это был Су-30СМ.