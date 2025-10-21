Общие потери России достигли 1 132 200 человек. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери россиян по состоянию на 21 октября?

С начала полномасштабного вторжения потери России составляют:

  • личного состава – около 1 132 200 (+1130) человек;
  • танков – 11 278 (+8);
  • боевых бронированных машин – 23 436 (+37;
  • артиллерийских систем – 33 902 (+23);
  • РСЗВ – 1 524 (+0);
  • средств ПВО – 1 229 (+0);
  • самолетов – 428 (+0);
  • вертолетов – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 72 600 (+235);
  • крылатых ракет – 3 864 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 65 026 (+134);
  • специальной техники – 3 980 (+0).


Потери врага на 21 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Последние новости о потерях оккупантов

  • Украинские военные уничтожили российский морской безэкипажный катер в территориальных водах Украины. Операция была проведена благодаря слаженным действиям ВМС ВСУ и Главного управления разведки.

  • Ночью 17 октября российские войска сбили собственный самолет над оккупированным Крымом во время работы противовоздушной обороны. В ВМС отметили, что это был Су-30СМ.