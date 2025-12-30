Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, зауваживши, що про 800 тисяч йдеться саме у мирний час. Можна говорити і про більші цифри. Але насправді потрібно звернути увагу і на економічну складову. Потрібно гроші на забезпечення такої кількості особового складу.

Дивіться також У наше життя повернуться "політика", вибори і чвари: яким 2026 може стати для України – прогноз 24 Каналу

Чи достатньо 800 тисяч у мирний час?

За словами Ткачука, 800 тисяч – це велика кількість особового складу, яка дозволить в перші дні поновлення війни стримати ворога. Коли йдеться про цифри, то завжди потрібно враховувати, чи здатні ми утримувати таке військо.

Для цього нам потрібно думати не про кількість, а про забезпечення особового складу. Також потрібні методи швидкого рекрутингу та мобілізації людей. Нам потрібно рухатися до кейсу Ізраїлю, де військо може зрости за кілька днів,

– розповів Ткачук.

Важливо провести реформи, аби людина була знайома зі своїм підрозділом та командирами ще у мирний час. Тоді у випадку загострення війни резервісти одразу б йшли в лави свого підрозділу, де вони усіх знають.

Нам потрібно відмовлятися від старих радянських підходів в управлінні військами. Все потрібно будувати на довірі та нових управлінських підходах, заснованих на щирості та чесності, на будь-яких рівнях,

– зазначив Ткачук.

Також важливо і надалі розвивати корпусну систему, яка дає результати на фронті. Паралельно потрібно працювати над новими контрактами зі значно кращою зарплатою. Не варто забувати і про справедливий розподіл мобілізованих між підрозділами.

Сирський розповів про реформи в ЗСУ: коротко