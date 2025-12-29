Про це 24 Каналу розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, зауваживши, що Сили оборони довго йшли до цих контрактів. Наразі йдуть ще певні доопрацювання. Але проєкт близький до завершальної стадії.
Якими будуть нові контракти?
Як наголосив Сирський, нові контракти розробляє Міністерство оборони разом з Генштабом та іншими зацікавленими структурами. Все відбувається під особистим наглядом президента.
Важливо, що нові контракти міститимуть конкретні терміни. А грошова винагорода буде значно більшою, ніж зараз.
Військовослужбовець буде отримувати грошове забезпечення, яке щонайменше в 3 рази більше, ніж на сьогодні. При цьому будуть зберігати премії та інші додаткові виплати. Довго йшли до цього контракту. Я так розумію, що він вже десь на виході,
– сказав Сирський.
Нові контракти до Сил оборони України: коротко
- На початку грудня уряд представив нову систему контрактів до війська. Їх зможуть підписати мобілізовані, резервісти; ті, хто перебувають у запасі. Військові, які вже служать за контрактом, отримають можливість перейти на оновлені умови.
- У контракті буде прописаний термін служби: від 1 – до 5 років. Військові, які укладуть контракт на 2 – 5 років, отримають 12 місяців відстрочки від мобілізації після його завершення.
- Законопроєкт про нові контракти вже передали у парламент. Очікують, що вони запрацюють вже у першому кварталі 2026 року.