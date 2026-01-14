Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Влаштували окупантам справжнє пекло на землі, – Малюк про втрати Росії у війні
Які втрати Росії на 14 січня?
З початку повномасштабного вторгнення Росія орієнтовно втратила:
- особового складу – 1221940 (+990);
- танків – 11550 (+6);
- бойових броньованих машин – 23902 (+3);
- артилерійських систем – 36098 (+74);
- РСЗВ – 1603 (+3);
- засобів ППО –1275 (+5) ;
- літаків – 434 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 106428 (+1074);
- крилатих ракет – 4163 (+8) ;
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 74119 (+232);
- спеціальної техніки – 4042 (+0).
Втрати ворога станом на 14 січня / Інфографіка Генштаб ЗСУ
Що відомо про інші втрати ворога?
Протягом ночі з 12 на 13 січня українські безпілотники вразили критичні об'єкти в Маріуполі, зокрема електропідстанцію. На окупованій території було знищено склад боєприпасів та уражено місце дислокації окупантів.
Раніше, 11 січня, стало відомо, що українські сили уразили бурові установки "Лукойл" у Каспійському морі. Також атаковано зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" на Луганщині та склад матеріально-технічного підрозділу 49-ї армії Росії в Херсонщині.
Українські військові 8 січня знищили ешелон з паливно-мастильними матеріалами на нафтобазі "Гвардійське" в тимчасово окупованому Криму. У районі населеного пункту Гірне на Донеччині уражено склад з боєприпасами та матеріально-технічними засобами російських окупантів.