С начала полномасштабного вторжения Россия ориентировочно потеряла:

  • личного состава – 1221940 (+990);
  • танков – 11550 (+6);
  • боевых бронированных машин – 23902 (+3);
  • артиллерийских систем – 36098 (+74);
  • РСЗО – 1603 (+3);
  • средств ПВО –1275 (+5) ;
  • самолетов – 434 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 106428 (+1074);
  • крылатых ракет – 4163 (+8) ;
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 74119 (+232);
  • специальной техники – 4042 (+0).

Потери врага по состоянию на 14 января / Инфографика Генштаб ВСУ
Что известно о других потерях врага?

  • В течение ночи с 12 на 13 января украинские беспилотники поразили критические объекты в Мариуполе, в частности электроподстанцию. На оккупированной территории был уничтожен склад боеприпасов и поражено место дислокации оккупантов.

  • Ранее, 11 января, стало известно, что украинские силы поразили буровые установки "Лукойл" в Каспийском море. Также атакован зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" на Луганщине и склад материально-технического подразделения 49-й армии России в Херсонской области.

  • Украинские военные 8 января уничтожили эшелон с горюче-смазочными материалами на нефтебазе "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму. В районе населенного пункта Горное в Донецкой области поражен склад с боеприпасами и материально-техническими средствами российских оккупантов.