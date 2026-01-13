Об этом заявил Василий Малюк в эксклюзивной колонке для 24 Канала.
Какие достижения бойцов СБУ?
Бойцы СБУ также участвовали в Курской операции.
По словам Василия Малюка, военным удалось полностью разрушить российский миф о "непобедимости второй армии мира" и ликвидировать более 2200 вражеских танков. Также было поражено:
3979 бронированных машин,
4276 артиллерийских систем,
310 РСЗО,
649 средств ПВО,
885 средств РЭБ/РЭР и многое другое.
Как отметил экс-глава СБУ, ярким примером боевой работы стала комбинированная дронно-штурмовая операция на Курщине. Тогда бойцам удалось установить один из рекордов этой войны – одномоментно захватить в плен сразу 102 российских военных.
Василий Малюк добавил, что еще в 2023 году Служба безопасности Украины нанесла удар по российскому "Орешнику", о котором на тот момент почти никто не знал, и для врага это стало болезненным ударом.
Василия Малюка уволили с должности: что известно?
Во вторник, 13 января, Верховная Рада поддержала увольнение Василия Малюка с должности председателя СБУ. Ранее Комитет Рады со второй попытки смог проголосовать за соответствующее решение. "За" проголосовали 235 депутатов.
Бывший глава СБУ заявил, что останется в системе и продолжит работать над тем, чтобы уничтожать врага. По его словам, "хлопок" пылал, пылает и будет пылать.
Теперь временно исполнять обязанности председателя СБУ будет Евгений Хмара – генерал-майор и начальник Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины. В 2023 году Хмара руководил специальной операцией по освобождению острова Змеиный от оккупантов.