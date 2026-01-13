Про це заявив Василь Малюк в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.
Які досягнення бійців СБУ?
Бійця СБУ також брали участь у Курській операції.
За словами Василя Малюка, військовим вдалося вщент зруйнувати російський міф про "непереможність другої армії світу" та ліквідувати понад 2200 ворожих танків. Також було уражено:
3979 броньованих машин,
4276 артилерійських систем,
310 РСЗВ,
649 засобів ППО,
885 засобів РЕБ/РЕР та багато іншого.
Як зазначив ексочільник СБУ, яскравим прикладом бойової роботи стала комбінована дронно-штурмова операція на Курщині. Тоді бійцям вдалося встановити один із рекордів цієї війни – одномоментно захопити в полон одразу 102 російських військових.
Василь Малюк додав, що ще у 2023 році Служба безпеки України завдала удару по російському "Орешнику", про який на той момент майже ніхто не знав, і для ворога це стало болісним ударом.
Василя Малюка звільнили з посади: що відомо?
У вівторок, 13 січня, Верховна Рада підтримала звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ. Раніше Комітет Ради з другої спроби зміг проголосувати за відповідне рішення. "За" проголосували 235 депутатів.
Колишній очільник СБУ заявив, що залишиться у системі та продовжить працювати над тим, щоб знищувати ворога. За його словами, "бавовна" палала, палає і буде палати.
Тепер тимчасово виконувати обов'язки голови СБУ буде Євген Хмара – генерал-майор і начальник Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України. У 2023 році Хмара керував спеціальною операцією з визволення острова Зміїний від окупантів.