Про це заявив Василь Малюк в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Які досягнення бійців СБУ?

Бійця СБУ також брали участь у Курській операції.

За словами Василя Малюка, військовим вдалося вщент зруйнувати російський міф про "непереможність другої армії світу" та ліквідувати понад 2200 ворожих танків. Також було уражено:

3979 броньованих машин,

4276 артилерійських систем,

310 РСЗВ,

649 засобів ППО,

885 засобів РЕБ/РЕР та багато іншого.

Як зазначив ексочільник СБУ, яскравим прикладом бойової роботи стала комбінована дронно-штурмова операція на Курщині. Тоді бійцям вдалося встановити один із рекордів цієї війни – одномоментно захопити в полон одразу 102 російських військових.

Василь Малюк додав, що ще у 2023 році Служба безпеки України завдала удару по російському "Орешнику", про який на той момент майже ніхто не знав, і для ворога це стало болісним ударом.

