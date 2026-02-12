Як розповів ведучий 24 Каналу Даніель Ткіє, усі міністри оборони країн-членів НАТО вже прибули до штаб-квартири Альянсу. Там відбудеться не лише зустріч у форматі "Рамштайн", але й засідання Ради Україна – НАТО.

Яку допомогу отримає Україна?

За словами журналіста, очікується, що будуть нові пакети військової допомоги в рамках програми PURL. Новий пакет військової допомоги вже оголосила Велика Британія.

Зверніть увагу! PURL – ініціатива Сполучених Штатів та НАТО, за допомогою якою Україна зараз отримує зброю. Європейські союзники та інші країни фактично за власні гроші закуповують американську зброю для нашої держави. Зокрема саме так Україна отримає ті ж ракети до ЗРК Patriot. До неї долучилися понад 20 країн.

Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі анонсував, що його країна виділить 500 мільйонів фунтів стерлінгів на українську протиповітряну оборону.

Чи беруть участь у "Рамштайн" Сполучені Штати?

Міністр війни США Піт Гегсет не прибув на теперішнє засідання "Рамштайн". Він відправив свого заступника Елбріджа Колбі, який вже вранці зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте. Все пройшло в спокійній атмосфері.

Вони провели брифінг, по якому і не скажеш, що Колбі виступав за вихід США з НАТО. Він з усмішкою говорив, що все добре; союзники збільшують витрати на оборону, а європейці беруть на себе більшу відповідальність,

– розповів Ткіє.

Військова допомога Україні