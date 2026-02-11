Про це заявив посадовець НАТО, причетний до діяльності програми PURL, у розмові з журналістами у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

До теми Чому важко збивати балістику: в Повітряних силах назвали 2 проблеми

Чому виникли проблеми із постачанням ракет до Patriot для України?

Представник Альянсу спілкувався з пресою напередодні засідання міністрів оборони держав-союзників. За правилами НАТО, він надав коментар на умовах анонімності, однак категорично заперечив, що існувала затримка постачань, пов'язана з фінансуванням.

У НАТО також відкидають саму тезу про "затримку" постачання засобів ППО.

З нашого погляду та з погляду США, затримок у постачаннях не було. Те, що постачається в рамках програми PURL (закупівлі зброї для України в США – 24 Канал), рухається так швидко, як це дозволяють логістичні ланцюжки США. Додаткових пауз у цьому постачанні не було,

– заявив посадовець.

За його словами, система постачання американських засобів ППО побудована таким чином, що ймовірна "затримка з оплатою", про яку раніше говорили у Києві, не могла вплинути на швидкість передачі озброєння.

"Так, ми постійно шукаємо фінансування від союзників і партнерів для наступних пакетів, але між фінансуванням і постачанням немає прямого зв'язку. США не затримують постачання через мотиви фінансування", – наголосив він.

Водночас у НАТО визнають, що Україна дійсно відчуває гострий дефіцит протиракет, особливо на тлі масованих атак Росії. Представник Альянсу зазначив, що розуміє претензії, які лунають, зокрема, від президента Володимира Зеленського.

Президент (Зеленський – 24 Канал) має рацію, що Україна відчуває гостру нестачу критично важливих боєприпасів, таких як PAC-3, PAC-2 (перехоплювачі для Patriot – 24 Канал), і навіть PURL не може забезпечити необхідну кількість, коли Росія перевантажує ППО ракетами. Завжди є дефіцит перехоплювачів,

– заявив він.

Також у НАТО наголосили на складності прогнозування точних дат постачань через специфіку логістики.

"Експертами з логістики пояснюють, що неможливо передбачити, в який саме день або тиждень певна ракета перетне кордон. Але це залежить від логістичного ланцюга, а не від фінансування".

Натовський посадовець резюмував, що ракети надходять так швидко, як тільки США можуть їх доставити.

Що сказав Зеленський у бік Європи щодо зброї?