Как рассказал ведущий 24 Канала Даниэль Ткие, все министры обороны стран-членов НАТО уже прибыли в штаб-квартиру Альянса. Там состоится не только встреча в формате "Рамштайн", но и заседание Совета Украина – НАТО.

Читайте также "Российская армия не готовится останавливаться": Зеленский сделал заявление о планах России

Какую помощь получит Украина?

По словам журналиста, ожидается, что будут новые пакеты военной помощи в рамках программы PURL. Новый пакет военной помощи уже объявила Великобритания.

Обратите внимание! PURL – инициатива Соединенных Штатов и НАТО, с помощью которой Украина сейчас получает оружие. Европейские союзники и другие страны фактически за собственные деньги закупают американское оружие для нашего государства. В частности именно так Украина получит те же ракеты к ЗРК Patriot. К ней присоединились более 20 стран.

Министр обороны Великобритании Джон Хили анонсировал, что его страна выделит 500 миллионов фунтов стерлингов на украинскую противовоздушную оборону.

Участвуют ли в "Рамштайн" Соединенные Штаты?

Министр войны США Пит Гегсет не прибыл на нынешнее заседание "Рамштайн". Он отправил своего заместителя Элбриджа Колби, который уже утром встретился с генсеком НАТО Марком Рютте. Все прошло в спокойной атмосфере.

Они провели брифинг, по которому и не скажешь, что Колби выступал за выход США из НАТО. Он с улыбкой говорил, что все хорошо; союзники увеличивают расходы на оборону, а европейцы берут на себя большую ответственность,

– рассказал Ткие.

Военная помощь Украине