Как рассказал ведущий 24 Канала Даниэль Ткие, все министры обороны стран-членов НАТО уже прибыли в штаб-квартиру Альянса. Там состоится не только встреча в формате "Рамштайн", но и заседание Совета Украина – НАТО.
Какую помощь получит Украина?
По словам журналиста, ожидается, что будут новые пакеты военной помощи в рамках программы PURL. Новый пакет военной помощи уже объявила Великобритания.
Обратите внимание! PURL – инициатива Соединенных Штатов и НАТО, с помощью которой Украина сейчас получает оружие. Европейские союзники и другие страны фактически за собственные деньги закупают американское оружие для нашего государства. В частности именно так Украина получит те же ракеты к ЗРК Patriot. К ней присоединились более 20 стран.
Министр обороны Великобритании Джон Хили анонсировал, что его страна выделит 500 миллионов фунтов стерлингов на украинскую противовоздушную оборону.
Участвуют ли в "Рамштайн" Соединенные Штаты?
Министр войны США Пит Гегсет не прибыл на нынешнее заседание "Рамштайн". Он отправил своего заместителя Элбриджа Колби, который уже утром встретился с генсеком НАТО Марком Рютте. Все прошло в спокойной атмосфере.
Они провели брифинг, по которому и не скажешь, что Колби выступал за выход США из НАТО. Он с улыбкой говорил, что все хорошо; союзники увеличивают расходы на оборону, а европейцы берут на себя большую ответственность,
– рассказал Ткие.
Военная помощь Украине
- Военная помощь Украине идет не так быстро, как бы этого хотелось. Президент Владимир Зеленский недавно критиковал Европу из-за медленных действий. В определенный момент Украина имела недостаточно ракет к ЗРК Patriot для отражения российских атак. Он фактически намекнул, что Европа вовремя не оплатила новые ракеты.
- В НАТО ответили, что ракеты поступили позже не из-за проблем с финансами. Все упирается в логистику. Представитель Альянса убеждал, что ракеты идут настолько быстро, насколько США их могут доставить.
- Германия уже передала Украине 9 систем IRIS-T. В ближайшее время ожидают передачу новых систем.