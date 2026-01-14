Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко.
Насколько эффективны беспилотники Нацгвардии?
Пивненко рассказал, что за период полномасштабного вторжения России в Украину в результате применения подразделениями НГУ дронов различного типа подтверждено поражение более 126 тысяч целей противника, в частности:
- 2 432 танка,
- 4 187 боевых бронированных машин,
- 869 самоходных артиллерийских установок,
- 218 средств ПВО,
- 326 РСЗО,
- 10 493 артиллерийские системы,
- 8 603 единицы автомобильной техники,
- 3 845 единиц специальной техники,
- 813 складов горюче-смазочных материалов и боеприпасов,
- 2 111 единиц инженерной техники,
- 52 082 огневые позиции и фортификационные сооружения.
Кроме того, поражены тысячи пехотинцев противника и другие важные цели. Ориентировочная стоимость нанесенных противнику потерь превышает 18,2 миллиарда долларов.
Эти результаты – следствие системной работы, профессиональной подготовки личного состава и постоянного развития беспилотной составляющей,
– подчеркнул Пивненко.
Он добавил, что Национальная гвардия Украины постоянно меняет и совершенствует программы подготовки, интегрируя реальный боевой опыт и наработки с поля боя.
При содействии Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко и благодаря слаженной работе на всех уровнях применения беспилотных систем масштабируется, и является неотъемлемой составляющей возможностей защитников.
Что известно о потерях врага на войне?
Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак объяснил в разговоре с 24 Каналом детали атаки на завод врага "Атлант Аэро" в Таганроге, который производит беспилотники.
По словам Ступака, Россия производит широкую номенклатуру беспилотников – "Молнии", "Бандероли", "Герани". Только "Гераней" – в модификации "Шахеда" – уже 7 различных вариантов. Их могли изготавливать на пораженном заводе в Таганроге, так же как и различное комплектование к беспилотникам.
К слову, за сутки 13 января Силы обороны уничтожили 990 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 1 221 940 солдат, 11 550 танков и 23 902 боевых бронированных машин.