Элита России все громче выражает усталость от затяжной войны против Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

События в мире не способствуют российскому режиму

Ситуацию для Кремля осложняет то, что союзные России режимы один за другим терпят поражения или серьезного давления. События в Венесуэле, Сирии и Иране, где союзников Москвы отстраняют от власти или открыто преследуют, делают международные гарантии Путина все менее убедительными. Даже внутри прорежимного лагеря звучат призывы к более радикальным действиям, чтобы вернуть России образ "сильного государства".

Даже российский ультраправый идеолог Александр Дугин открыто выразил разочарование действиями Кремля.

"Россия обязана сделать что-то ужасное, чтобы восстановить свое доверие. Очень печально, что нам приходится использовать такие аргументы. Но у нас нет выбора. В мире, подобном Трампу, имеют значение только жестокость, сила, массовое уничтожение и жестокость", – жаловался ультраправый российский идеолог Александр Дугин на X

Несмотря на подписанные лично Путиным соглашения о стратегическом партнерстве с Венесуэлой и Ираном, Кремль фактически не отреагировал на захват США президента Венесуэлы Николаса Мадуро и заявления Вашингтона о поддержке иранских протестов. Ограничившись призывом к соблюдению международного права, Путин, по оценкам экспертов, избегает резких шагов, пытаясь сохранить рабочие отношения с Трампом.

Россию унижают, а Путин прячет голову в песок

Нежелание открыто защищать союзников, даже на фоне захвата американскими военными российского нефтяного танкера, существенно ударило по внешнеполитическому имиджу Москвы. Инцидент с судном, которое США связывают с "теневым флотом" и незаконными перевозками иранской нефти, продемонстрировал, что Вашингтон больше не воспринимает российское влияние как фактор сдерживания.

Политолог международник Ярослав Божко в эфире 24 Канала объяснил, почему Путин избегает комментариев о захвате танкеров "теневого флота". Кремль не собирается публично поднимать вопрос, где пришлось бы или угрожать действиями, или признавать бессилие.

Российский политолог Владимир Пастухов считает, что сдержанная реакция Кремля – сознательный выбор: Путин не хочет демонстрировать слабость, понимая, что любой эмоциональный ответ лишь ухудшит его позиции в глазах Трампа. По его словам, американский президент взаимодействует с партнерами исключительно с позиции силы.

Бывший нефтяной магнат и критик Кремля Михаил Ходорковский назвал историю с танкером серьезной дипломатической ошибкой Москвы, которая нанесла ущерб репутации как за рубежом, так и внутри страны. Он также обратил внимание на еще один эпизод – заявления Кремля о якобы попытке Украины атаковать резиденцию Путина на Валдае. Эти утверждения быстро были поставлены под сомнение, а Дональд Трамп публично их опроверг.

По мнению Ходорковского, Трамп больше не доверяет Путину, однако это не мешает ему рассматривать возможность политических или экономических договоренностей. Сам Трамп в комментарии Reuters настаивал, что Путин якобы готов к мирному соглашению, а препятствием назвал Украину.

В то же время Россия все чаще вынуждена признавать собственные ошибки. Показательным стал инцидент с самолетом "Азербайджанских авиалиний", который был сбит российской ПВО. После волны международного возмущения Путин впервые за долгое время публично извинился.

Как российская "сфера в течении" постепенно сужается?

Аналитики отмечают, что Москва сейчас пытается приспособиться к новой, значительно более жесткой и непредсказуемой политике США. По словам политического обозревателя Андрея Колесникова, предыдущая тактика Кремля, которая позволяла одновременно вести войну и удерживать Трампа в зоне собственного влияния, может окончательно разрушиться.

Параллельно Россия теряет ценность как союзник. США активнее работают с государствами, которые ранее ориентировались на Москву, в частности с Беларусью, Арменией и Азербайджаном. Эксперты отмечают, что Россия вынуждена выбирать слабых и неэффективных партнеров, поскольку сильные государства избегают сотрудничества с ней. Когда же эти режимы разрушаются, Москва не имеет ресурсов, чтобы их удержать.

Режим в Венесуэле был последним примером некогда глобального влияния Москвы в мире. Диктаторский лояльный к Кремлю режим под боком у США показывал, что Россия, мол, тоже имеет дружественную страну на заднем дворе Соединенных Штатов, какой является Украина для Вашингтона в контексте России. С свержением режима Мадуро российскую риторику "бросили ей в лицо".

Россияне устали воевать

Внутри России также нарастает усталость от войны с Украиной. Она длится дольше, чем участие СССР во Второй мировой, и все чаще воспринимается как символ стратегического поражения. Даже в провоенной среде звучат заявления, что все выгоды от конфликта в конце концов получат США и Китай, тогда как Россия останется с потерями и экономическими проблемами.

Опросы общественного мнения, на которые обращают внимание исследователи, свидетельствуют о резком росте пессимизма в российском обществе в прошлом году. Политолог Екатерина Шульман отмечает, что запрос на мир стал почти универсальным, у россиян были надежды на завершение войны после прихода Трампа к власти.

В результате, по ее словам, Путин все чаще воспринимается не только как гарант стабильности, но и как главная преграда на пути к миру – как для общества, так и, вероятно, для части элит.

