Об этом 24 Каналу рассказал основатель движения "Демократическая Россия" Евгений Савостьянов, отметив, что речь идет о санкциях в отношении двух крупных нефтяных компаний России. Они составляют 20% российского нефтяного экспорта.

Что заставит Путина идти на уступки?

Президент Дональд Трамп в течение всего 2025 года пугал Владимира Путина возможными санкциями, и только в конце года все-таки согласился ввести их в действие. Это были действительно болезненные ограничения для России, ведь касались крупнейших нефтяных компаний – "Лукойл" и "Роснефть".

Они составляют 50% общей добычи России. Если добавить еще 20%, которые вступили в действие в январе 2025-го, то понятно, что 70% нефтяной сферы находятся под санкциями,

– добавил Евгений Савостьянов.

Это сильный удар, поэтому в январе 2026-го мы видим результат. Многие индийские компании переходят на свой традиционный рынок, где они покупали всегда. Это Ближний Восток. Так же делают многие китайские компании.

У Путина есть с этим проблемы. Если американцы и европейцы совместно будут контролировать выполнение санкций, то проблемы будут только нарастать. Уже сейчас они заметны, также добавляется рост инфляции, цен, налогов.

Если все эти обстоятельства сойдутся, то 2026 год может стать очень опасным для Владимира Путина. А это означает, что его режим будет становиться слабее. Возможно, ему придется согласиться на уступки,

– заметил Евгений Савостьянов.

Для того, чтобы сделка выглядела для него выигрышной, глава Кремля сейчас формулирует максимальные требования, чтобы потом от них отказаться и делать вид, будто он также пошел на уступки. Все это не более, чем политическая игра.

Европейцы и украинцы понимают, что Путин манипулирует, но самое важное, чтобы это понимали в Соединенных Штатах. Реальное положение дел мы вскоре увидим, учитывая следующие решения Дональда Трампа.

Какова позиция России на переговорах?