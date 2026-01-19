Про це 24 Каналу розповів засновник руху "Демократична Росія" Євген Савостьянов, зауваживши, що мовиться про санкції щодо двох великих нафтових компаній Росії. Вони становлять 20% російського нафтового експорту.

Що змусить Путіна йти на поступки?

Президент Дональд Трамп впродовж всього 2025 року лякав Володимира Путіна можливими санкціями, і лише наприкінці року все-таки погодився ввести їх у дію. Це були справді болючі обмеження для Росії, адже стосувалися найбільших нафтових компаній – "Лукойл" і "Роснефть".

Вони становлять 50% загального видобутку Росії. Якщо додати ще 20%, які вступили в дію у січні 2025-го, то зрозуміло, що 70% нафтової сфери перебувають під санкціями,

– додав Євген Савостьянов.

Це сильний удар, тому у січні 2026-го ми бачимо результат. Багато індійських компаній переходять на свій традиційний ринок, де вони купували завжди. Це Близький Схід. Так само роблять багато китайських компаній.

У Путіна є з цим проблеми. Якщо американці та європейці спільно контролюватимуть виконання санкцій, то проблеми тільки наростатимуть. Уже зараз вони помітні, також додається ріст інфляції, цін, податків.

Якщо всі ці обставини зійдуться, то 2026 рік може стати дуже небезпечним для Володимира Путіна. А це означає, що його режим ставатиме слабшим. Можливо, його доведеться погодитися на поступки,

– зауважив Євген Савостьянов.

Для того, щоб угода виглядала для нього виграшною, очільник Кремля зараз формулює максимальні вимоги, щоб потім від них відмовитися і вдавати нібито він також пішов на поступки. Все це не більше, ніж політична гра.

Європейці та українці розуміють, що Путін маніпулює, але найважливіше, щоб це розуміли у Сполучених Штатах. Реальний стан справ ми невдовзі побачимо з огляду на наступні рішення Дональда Трампа.

