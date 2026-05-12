Об этом сообщают CNN и The Guardian. Отметим, что подобные высказывания прозвучали в контексте военного парада 9 мая.

С чем связана новая риторика Путина?

Изменение риторики может быть стремлением сохранить видимость готовности к переговорам и снизить внутреннее давление в России, где все чаще поднимают вопрос экономических потерь, затягивания войны и истощения человеческих ресурсов.

По мнению аналитиков, российская экономика испытывает все более сильную нагрузку, а недовольство общества постепенно растет, несмотря на жесткий контроль власти. Также дополнительной проблемой становится нехватка новых военных.

В то же время Украина активно компенсирует собственный дефицит личного состава широким применением беспилотных технологий, что помогает сдерживать наступление российской армии и затрудняет реализацию стратегических планов Москвы.

Эксперты предполагают, что изменение риторики также связано с необходимостью балансировать между интересами российских элит и растущей усталостью общества. Но говорить о реальном приближении мира пока преждевременно.

В то же время CNN отмечает, что несмотря на отдельные сигналы российской стороны, подобные вышеупомянутым, боевые действия продолжаются, одновременно позиции сторон остаются неизменными. Поэтому реальных шагов к миру пока не фиксируется.

Кстати. Политолог Игорь Чаленко в эфире 24 Канала объяснял, что заявление Владимира Путина о приближении к окончанию "украинского конфликта, является лишь риторическим приемом, который неоднократно использовали и другие российские чиновники для манипуляций.

Какие проблемы постигли Россию?

The Guardian пишет, что несмотря на предыдущие успехи России, которые создавали иллюзию гарантированного поражения Украины, ситуация изменилась не в пользу Москвы. Например. в декабре западных экспертов удивила деоккупация Купянска.

Кремль заявлял о захвате города лишь за месяц до того. Предполагают, что одной из причин неудачи оккупантов стали проблемы со связью после отключения Starlink и ограничения на использование Telegram в армии.

На фоне этого ВСУ смогли восстановить контроль над частью позиций, в частности отбить более 100 квадратных километров в Запорожской области. В апреле Россия впервые с августа 2024 года понесла чистые территориальные потери.

По оценкам аналитиков, Россия все острее сталкивается с нехваткой человеческого ресурса для продолжения войны. В течение последних месяцев потери оккупантов превышают темпы набора новых контрактников.

Одной из главных причин потерь называют удары украинских дронов. Экономист Янис Клюге подсчитал, что в 2026 году в российскую армию ежедневно вступают около 800 – 100 человек, то есть до 30 тысяч человек каждый месяц.

В то же время, по словам Дмитрия Медведева, в первом квартале контракт подписали более 80 тысяч человек, но Кремль, вероятно, избегает новой волны мобилизации по стране из-за высокого риска общественного недовольства.

Какую роль играет в этом Украина?

Еще одной причиной неудачи The Guardian называет украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам топливной инфраструктуры. Несмотря на рост мировых цен на нефть, доходы Москвы постепенно сокращаются.

Констатируют, что финансовая устойчивость российского бюджета зависит от высокой стоимости нефти, и в случае снижения цен после возможных договоренностей между США и Ираном, доходы России могут существенно сократиться.

Зато зависимость Украины от помощи западных союзников уменьшается, ранее Киев ожидал F-16 и Patriot, а теперь Украина инвестирует в собственные технологии. В то же время дроны атакуют объекты за тысячи километров от фронта.

Также появились новые и менее дорогие ракеты-перехватчики, которые называют неплохой альтернативой для Patriot. Только в течение марта ими сбили около 33 тысяч беспилотников, что вдвое больше, чем это было в феврале.

Украина даже начала поставлять свои технологии за границу, в частности для ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии. В то же время развитие украинских ударных средств заставило Кремль серьезно относиться к рискам атак даже в Москве.

Какие потери понесет Россия?

Напомним, до начала так называемого перемирия, которое сейчас уже закончилось, украинские беспилотники атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли.

Незадолго до этого под удар дронов попал нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" и нефтеперекачивающую станцию в Перми. Они обеспечивают российскую армию топливом и являются важными для врага.

К слову, политолог Олег Саакян недавно в комментарии 24 Канала объяснял, что последние волны ударов по нефтяной инфраструктуре Туапсе начало давать общественно-политический и идеологически-психологический эффект для россиян.