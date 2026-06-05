Этот шаг продемонстрировал определенный раскол внутри Республиканской партии, поскольку часть конгрессменов открыто выступила против линии Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

О предыдущем голосовании Палата представителей США продвинула законопроект о военной помощи Украине

Голосование для Украины: как законодатели обошли сопротивление команды Трампа?

Законодатели Палаты представителей США в ночь на 5 июня 2026 года по киевскому времени одобрили первый большой проукраинский пакет мер при втором сроке Дональда Трампа. Решение поддержали 226 голосами против 195, и эти цифры показали определенный бунт республиканцев – аж 18 из них и 1 независимый депутат открыто пошли против воли главы Белого дома.

Дело в том, что Республиканская партия под руководством Трампа в последние годы отошла от прежней непоколебимой поддержки Украины, более того – любые инициативы несогласных депутатов игнорировала. Чтобы сегодняшнее голосование состоялось, сторонникам Украины пришлось провернуть кулуарную спецоперацию.

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Спикер Майк Джонсон призвал однопартийцев голосовать против, чтобы "дать Трампу пространство для переговоров с Россией". Однако некоторые республиканцы объединились с демократами и месяцами работали над тем, чтобы собрать необходимые 218 подписей под петицией о рассмотрении в обход воли спикера (так называемая процедура discharge petition).

Какие санкции и объемы помощи предусматривает новый законопроект?

Новый пакет бьет по российской экономике. Он предусматривает санкции против российских деятелей и институтов, среди которых банки, нефтяные и горнодобывающие компании и прочие, а еще и огромные 500% пошлины на все российские товары, которые импортируют в США, и полностью запрещает ввоз российской сырой нефти.

Для военной поддержки Украины американские законодатели готовы выделить займов на 8 миллиардов долларов на продажу оружия, а также продлить действие программы военного ленд-лиза, начатой еще во времена администрации президента Джо Байдена, до 2028 года.

Кроме этого, документ предлагает выделить по 300 миллионов долларов военной помощи в 2026 и 2027 годах, а также прописывает четкие механизмы финансирования послевоенного восстановления. Но, к сожалению, это решение Палаты представителей не является финальным.

Важно! После Палаты представителей документ пойдет в Сенат, но там большинство за Дональда Трампа, поэтому депутаты могут даже не назначить дату рассмотрения. Если же назначат и проголосуют большинством в 51 голос, то законопроект пойдет на подпись президенту.

К слову, государственный секретарь США Марко Рубио недавно заявил, что в ближайшее время могут появиться важные новости про 400 миллионов долларов помощи для Украины. Речь о деньгах, которые еще раньше одобрил Конгресс для поддержки Киева, однако их так и не передавали.