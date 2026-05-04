Коли Україна хоче отримати перший транш?

Про це заявив президент України Володимир Зеленський перед самітом Європейської політичної спільноти у Єревані.

За його словами, це фінансування від ЄС має важливе значення для зміцнення України та підтримки населення.

Наразі Київ обговорює з Брюсселем графік надходження коштів.

Для нас розблокували 90 мільярдів. Це дуже важливо для підтримки, і дуже важливо зміцнити Україну. І тепер ми поговоримо про те, коли ми можемо отримати пакети цих грошей, щоб зміцнити наш народ,

– зазначив український лідер