Про це пише 24 Канал із посиланням на OSINT-спільноти.

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Що відомо про російську "Алабугу"

"Алабуга" – це особлива економічна зона промислово-виробничого типу в Єлабузькому районі Республіки Татарстан. OSINT-аналітики показали супутникові знімки та розповіли про розростання зони.

Супутникові знімки зростаючої ОЕЗ "Алабуга" / Фото DniptoOsint

Жовтим кольором на знімку позначені гуртожитки, де проживатимуть працівники та студенти. За даними аналітиків, всього планується побудувати 72 таких гуртожитки.

Червоним кольором обведено територію, де будуть нові виробничі цехи заводу,

– розповіли аналітики.

Вони підкреслили, що таких цехів вже 2, один з них – "Синергія-13", де збирають частини для безпілотників. Цехи на знімку стануть третім таким об'єктом в ОЕЗ "Алабуга".

Один з заводів по виробництву "Шахедів" атакували 15 червня. Відомо, що "Алабуга" за понад 1400 кілометрів від Луганщини, 1500 – від Харкова, та за майже 2000 кілометрів від Києва.

Ця економічна зона є однією з найбільших та найбільш успішною економічною зоною промислово-виробничого типу в Росії.