У Росії зупиняли роботу кількох аеропортів через загрозу дронів. Уранці щонайменше 7 вибухів пролунали в місті Краснозаводськ Московської області, передає 24 Канал.

Дивіться також Є витік небезпечних речовин: під Санкт-Петербургом прогримів вибух на танкері з аміаком

Куди долетіли дрони

Краснозаводський хімічний завод спеціалізується на засобах захисту літальних апаратів, антитерористичних засобах за державним замовленням для міноборони, МВС та інших силових структур Росії, входить до складу корпорації "Ростех". Це містоутворююче підприємство Краснозаводська.

Краснозаводськ – місто в Росії, що входить до складу Сергієво‑Посадського міського округу Московської області. Воно розташоване на річці Кунья (ліва притока Дубни, басейн Волги), за приблизно 88 кілометрів на північний схід від Москви та на відстані понад 600 кілометрів від кордону з Україною.

Де на карті Краснозаводськ

До слова, нещодавно українські сили вдарили по об'єкту ВПК Росії "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах, ціллю були потужності з виробництва адаптивних антенних решіток "Комета".

Ці антенні решітки використовуються в різному високоточному озброєнні, яким Росія обстрілює Україну.