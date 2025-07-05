У Генштабі зазначили, що ціллю були потужності з виробництва адаптивних антенних решіток "Комета", передає 24 Канал.

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Удар завдано точно в ціль

Ці антенні решітки використовуються у "Шахедах", ракетах "Іскандер-К", уніфікованих модулях планерування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні, яким противник регулярно здійснює обстріли України, зокрема цивільної інфраструктури.

Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі. Результати уточнюються.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України,

– йдеться у повідомленні Генштаба.

